Com ja és habitual i tradicional, la penjada del Carnestoltes a la parròquia encampadana no deixa a ningú indiferent, i aquesta vegada no ha estat una excepció. La teatralització de l'acte, instants previs a la penjada, ha tingut com a gran protagonista el procés de Catalunya i l'1 d'octubre, amb una nova representació de les càrregues policials i un fugitiu, Jordi Cuixart. La tallada de la carretera que uneix Catalunya i Andorra, a tall de reivindicació catalana, també ha estat força criticada durant el pregó. El diputat electe i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'exvicepresident, Oriol Junqueres, també han fet acte de presència al Principat, fugint de la recerca de la policia espanyola. Tot plegat amb un fil conductor principal amb la representació del personatge il·lustre de la parròquia, Lluís Dejuan, i al conductor del programa de TV3 'El Foraster', Quim Masferrer, que va visitar Andorra el maig passat, i que ha tronat a venir a Encamp per gaudir de l'espectacle a primera fila.

Però més enllà de la sàtira i humor típic de carnaval envers el procés d'independència de Catalunya, els polítics locals i els afers de la parròquia també han rebut i de valent. La cònsol menor, Esther París, la finalització del primer tram de les obres del passeig de Mojácar, els nous parquímetres i la flexibilitat dels agents de circulació, Donald Trump, les crítiques pel constant tancament de la carretera RN-22 que uneix Andorra i França, Toni Martí i fins i tot, Mariano Rajoy, han estat l'ase dels cops durant la penjada del Carnestoltes.

Entre el centenar de persones que han gaudit de l'espectacle, també hi havia el cònsol major, Jordi Torres, que s'ha mostrat molt content de la feina feta per la comissió de festes i a què els polítics siguin el centra d'atenció de la crítica. “Està bé que es faci conya sempre hi quan es mantingui dins d'un respecte i educació, ho estan complint i els diàlegs són molt encertats”, ha expressat. Malgrat les baixes temperatures que s'estan marcant aquests dies, Torres ha assegurat que el carnaval es desenvoluparà amb normalitat “el jovent ho espera amb candeletes i no els para ningú”.

La festa serà ininterrompuda durant cinc dies a Encamp, un dels carnavals més importants d'Andorra, ple de disbauxa i sàtira. De moment, el ninot del Carnestoltes –una mena de Carles Puigdemont amb una estelada penjada del coll–, ja està penjat a la plaça del Consell, després de la representació per part de la comissió de festes de la parròquia i la traca, que ha donat el tret de sortida a la festa. La desfilada de carrosses a les tres de la tarda i el ball de nit, els plats forts del dissabte. De cara a aquest diumenge el judici dels contrabandistes serà el protagonista i la tradicional representació del Ball de l'óssa dilluns. La despenjada del Carnestoltes dimarts i la llegida de les últimes voluntats i cremada de Sa Majestat Carnestoltes, pel dimecres de cendra.