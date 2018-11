Matí de dissabte accidentat a les carreteres andorranes, però sense ferits de gravetat. El primer accident ha tingut lloc a la capital pels volts de les vuit del matí, a l'avinguda de Salou, a uns 100 metres de la rotonda de la Comella en sentit ascendent. Segons ha explicat la Policia, un turisme Citroën C3 amb matrícula andorrana que conduïa sentit nord, en un tram on hi ha una corba, ha perdut el control del vehicle i ha envaït el carril contrari. Arrel d'aquest moviment ha xocat contra un Ford Focus amb matrícula andorrana que circulava sentit sud. El conductor d'aquest segon cotxe, un home andorrà de 28 anys, ha resultat ferit lleu, però ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha rebut l'alta després de fer-li una exploració.

Una estona després, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, un cotxe que conduïa sentit sud, ha xocat contra la parada de bus que hi ha just davant del centre comercial River. No hi ha hagut ferits, però fins al lloc de l'accident s'hi ha acostat una dotació dels Bombers, per mirar si podien assegurar la marquesina de la parada, que arran del xoc ha caigut.