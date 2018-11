Els treballs de la nova seu de la justícia a Andorra la Vella avancen a bon ritme després de l'aturada per les festes de Nadal. El cost total de les obres és de 18,8 milions d'euros, dels quals 7,5 estan inclosos en els pressupostos del Govern per a aquest any. La construcció es va iniciar el novembre del 2016 amb un termini d'execució previst de 30 mesos. La previsió és que estigui acabat a mitjans del 2019 i que sigui operatiu a finals d'aquell mateix any.

L'arquitecte Pere Espuga ha dissenyat un edifici auster, ben proporcional i gens ostentós, amb el qual ha volgut reflectir els conceptes d'ordre, rigor i transparència, “que són els valors de la justícia”. Segons Espuga, l'immoble serà un edifici institucional emblemàtic que gaudirà d'una sostenibilitat energètica molt destacada, on la llum natural serà present a la majoria de les zones. “L'objectiu era que no fos un edifici carxofa, que en quatre dies passa de moda i acaba cansant”, ha assegurat.

L'edifici té una alçada total de 36,80 metres i serà “completament independent” de l’Estació Nacional d’Autobusos i de l'Estadi Nacional, que estan ubicats a la mateixa zona. Compta amb dues plantes subterrànies, una planta baixa i set plantes superiors. Així, contindrà diferents dependències com ara les destinades a l'atenció al públic per a tràmits judicials, quatre dependències per a vistes judicials de poc nombre de persones, dues dependències més grans per a vistes amb més afluència, així com una sala polivalent de gran capacitat que pot ser utilitzada per a vistes multitudinàries. També s'habilitaran despatxos i dependències de magistrats, batlles, fiscals, secretaris judicials i personal administratiu, i despatxos i dependències del Consell Superior de la Justícia. Es destinaran diverses sales per a advocats i per a procuradors, espais destinats a arxius, dependències per a detinguts, zones d'estudi i biblioteca i l'espai d'aparcament de vehicles situat a les plantes subterrànies.

A banda de la seu de la justícia, les dues altres grans inversions del Govern per aquest exercici són el nou edifici del COEX a Encamp amb una inversió pressupostada d'1,2 milions i la remodelació de l'hotel Rosaleda, també a la parròquia encampadana per 2 milions d'euros.