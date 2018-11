Els consellers de la minoria del comú d'Encamp (PS+I i Ld'A+I) han reclamat que es doni més impuls a la vall del Madriu-Perafita-Claror, ja que consideren que no se n'està fent difusió ni s'estan organitzant activitats que li donin rellevància. La consellera liberal Maribel Lafoz va criticar, en l'última sessió de consell de comú, que hi ha “un estancament”, ja que les activitats no tenen èxit i moltes s'anul·len per manca de participació. “Sempre es fa el mateix, no hi ha un pla, i la meitat del pressupost es destina a pagar la directora del pla de gestió de la vall. De fet, el pressupost anual d'enguany per a la vall ha augmentat un 17% respecte del de l'any passat, i se situa en 140.000 euros. Lafoz va avançar que potser els dos consellers liberals s'abstindran en la votació del pressupost anual que destina el comú encampadà a la vall, ja que no veuen una voluntat d'avançar, d'emprendre accions per posar en valor la vall.

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, va replicar que les activitats gratuïtes sempre s'omplen, les que no tenen públic són les que es paguen. El cònsol ha afegit que ara per ara hi ha molts fronts oberts. Els cortalans –propietaris de bordes a la vall– tenen el pla de conservació i encara han de donar la seva opinió. Paral·lelament, la comissió de gestió de la vall, formada per representants dels quatre comuns que hi tenen terreny -Encamp, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria-, està treballant en l'esborrany de l'ordinació reguladora, però encara no s'hi han posat d'acord. Torres va afegir que, a més, encara no s'ha establert la capacitat de càrrega de la vall, que es determinarà gràcies als ecocomptadors instal·lats per tot el territori.

Per la seva part, el conseller socialdemòcrata Joan Sans va recordar que en una anterior sessió de consell de comú tothom va estar d'acord que el Govern hauria de formar part de la comissió de gestió de la vall, ja que tant Cultura com Patrimoni Natural podrien aportar coneixements i pressupost. El cònsol va respondre que ho ha proposat a la comissió de gestió, però que no tots els comuns veuen bé que l'executiu en formi part.

La vall del Madriu-Perafita-Claror va ser declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco l'any 2004. Des d'aleshores, encara no s'ha aprovat un pla director per a la vall, i la Unesco ja ha amenaçat d'excloure-la de la llista de patrimoni si no es protegeix.