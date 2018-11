El carnestoltes d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany ja penja, tal com mana la tradició. La penjada s'ha fet aquest divendres a la tarda a l'avinguda Meritxell, a l'alçada de l'antic edifici d'Andorra Telecom. I la neu ha estat la convidada especial, mentre el grup de teatre Making off ha fet el tradicional pregó, que dona el tret de sortida oficial al carnaval. Mig centenar de persones, grans i petits, s'han aplegat al lloc per seguir-ho en directe.

Aprofitant que la parròquia d'Escaldes-Engordany celebra aquest 2018 el seu 40è aniversari, i amb la independència en ebullició a Catalunya, el pregó ha tingut com a protagonista la separació entre les dues parròquies veïnes, Escaldes i la capital. Entre altres coses, els pregoners han fet broma comparant Andorra amb els Estats Units i la possibilitat d'una doble capitalitat, Escaldes-Engordany l'econòmica i Andorra la Vella la política, com Nova York i Washington. També han recordat que sí una parròquia fa obres, l'altra també, en referència als treballs de l'avinguda Tarragona i el carrer Santa Anna. I sobre la reforma de les avingudes Meritxell i Carlemany, han proposat als membres dels dos comuns fer-les amb peces de Lego, per poder-les muntar i desmuntar. Per la parròquia escaldenca, fins i tot han demanat un segell commemoratiu dels 40 anys, mentre que per a la capital han suggerit que podrien buscar un nom per l'avinguda Meritxell, en referència a Vivand.

Els esports també han estat protagonistes durant el pregó de la penjada del carnestoltes. Els integrants de Making off han apuntat que mentre MoraBanc està forrat de diners, McDonalds cada cop està una mica més arruïnat, ja que com que sovint l'equip de bàsquet guanya i supera els 90 punts en un partit, la cadena de menjar ràpid ha de regalar una hamburguesa a cadascun dels espectadors del partit. Aquest dissabte hi haurà l'acte central del carnaval d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella: la gran rua pels carrers de les dues parròquies.