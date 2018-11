La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha reconegut aquest divendres que la Unió Europea, en el marc de la negociació de l'acord d'associació, ha recollit la petició feta per França per tal que el preu del tabac d'Andorra no pugui ser més baix que el de cap estat membre. En concret, Ubach ha recordat que la UE defensa una posició consensuada entre els estats membres, de manera que “França va fer una proposta que va recollir la UE i la voluntat de la UE és arribar a una situació de consens”.

Així, malgrat que les dues parts ja han arribat a un acord pel que fa al període de 30 anys de transició, caldrà continuar negociant per tractar ara la qüestió del diferencial de preu amb França i el compromís amb la lluita contra el contraban. Fonts del Govern han assegurat, però, que aquesta qüestió no s'està tractant com una moneda de canvi per poder assolir la transitorietat de 30 anys. També cal recordar que l'executiu ja ha manifestat en diverses ocasions que no està disposat a cedir en termes fiscals.