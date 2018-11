El turisme de compres és el principal repte de la legislatura. Així ho ha afirmat el ministre de Turisme, Francesc Camp, davant la comissió legislativa d'Economia del Consell General. El proper mes s'emetrà un nou espot publicitari i el 27 de febrer es farà una sessió plenària amb les sis comissions que formen part del Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç. Fet el pla estratègic del comerç, el repte ara és la digitalització de l'empresa.

Camp ha anunciat una trobada amb representants de l'empresa espanyola Segittur per ajudar en la transformació dels petits comerços i hotels. S'ha referit a la necessitat de diversificar l'oferta comercial al Pas de la Casa, que actualment està centrada en el tabac i l'alcohol, assegurant que “està clar que no ens podem quedar de braços creuats i no hem de fugir d'estudi per poder trobar un format adequat”. Ha apuntat la possibilitat que operadors importants amb botigues a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany les puguin tenir també a la població encampadana. Segons el ministre de Turisme, la limitada oferta comercial té molt a veure amb la davallada d'excursionistes francesos. El mes de desembre es va produir un descens de 80.000 persones. Pel que fa a les previsions per a aquest any, Andorra Turisme s'ha marcat un augment del 2,1% en els turistes i del 0,3 en els excursionistes.

El ministre i el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, han fet balanç de l'any 2017 i han presentant les previsions per a aquest. Es faran campanyes en línia en mercats llunyans, es redissenyaran algunes pàgines del web Visit Andorra, es consolidarà l''Andorra Winter Guest', les accions amb patrocinadors i continuarà la col·laboració amb Disney. Es destinarà 1.700.000 euros a l'àmbit comercial i 7.302.000 euros als esdeveniments esportius i culturals com la Vuelta, el Cirque du Soleil o l'Andorra Ultra Trail. En l'apartat de la promoció, Andorra Turisme participarà en fires i esdeveniments dedicats al cicloturisme, s'iniciaran accions destinades al mercat italià, a més de consolidar les operacions amb Ctrip, una empresa de reserves hoteleres i de viatges de la Xina, similar a Booking.

A preguntes dels consellers generals, Francesc Camp ha fet una valoració positiva del turisme de congressos amb esdeveniments com l'assemblea de la Federació Internacional de Motociclisme o la Fiabci, la principal organització mundial del sector immobiliari. També creu que el nou edifici The Cloud revitalitzarà la zona i que a Andorra encara hi ha un important diferencial de preu, especialment en els productes d'alta gamma. “Encara som competitius en preus però tenim Internet i el que hi compra ho fa perquè és més barat”.

En referència al comerç, ha recordat que es crearà un segell de qualitat per primar les bones pràctiques en el sector. És una iniciativa de la Cambra de Comerç en col·laboració amb el ministeri d'Economia. També ha subratllat que el casino farà un bon binomi amb les compres i ha mantingut un petit estira-i-arronsa amb el conseller Joan Carles Camp sobre les relacions amb França. El conseller ha opinat que grinyolaven, a la qual cosa el ministre ha enumerat les diverses col·laboracions que s'estaven duent a terme amb les autoritats franceses.