Que l'aeroport Andorra-la Seu estigui plenament operatiu el 2020, durant la celebració de la Cimera Iberoamericana, no és una condició 'sine qua non' per acollir l'esdeveniment, però ho hauria d'estar, “ja que serà el moment que més el necessitarem”. Així ho ha explicat la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, que també ha reconegut que tot el projecte de l'aeroport “avança de manera positiva” i en cas que no estigués a ple rendiment, la ministra ha dit que es poden utilitzar altres aeroports de l'estat veí.

L'arribada i la logística del caps d'Estat i de Govern durant la cimera del 2020 és un dels reptes que l'executiu té sobre la taula i aquests darrers dos dies ho ha tractat amb el secretari d'Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib del govern d'Espanya, Fernando Garcia Casas. Per la part que li pertoca, Garcia Casas ha explicat que seguirà insistint a les autoritats catalanes i espanyoles perquè l'aeroport sigui funcional el 2020, i si no, la cimera “es farà igualment”, ha ressaltat.

Un altre tema important que s'ha tractat durant la taula de treball mantinguda aquest divendres al matí entre ambdós representants és la seguretat durant la cimera. “Demanarem ajuda a Espanya perquè la cimera es pugui desenvolupar en les millors condicions possibles” i segurament, segons ha apuntat Ubach, s'haurà de treballar en la cooperació dels cossos policials d'ambdós països. Segons ha apuntat el secretari espanyol, durant la cimera es rebran més de 2.000 persones, procedents dels 22 països membres.

Més enllà de la logística i la seguretat

La taula de treball també ha servit per tractar la temàtica principal que Andorra té en ment per a la cimera. “Hi ha d'haver una certa coherència entre la prioritat que tindrà Andorra durant l'esdeveniment i l'agenda 2030 del desenvolupament de les Nacions Unides”, ha explicat Ubach. “La major incorporació d'Andorra al projecte iberoamericà”, ha volgut apuntar Garcia Casas, en relació a la temàtica més enllà de les dificultats logístiques.

A més de la celebració pròpia de la cimera, Andorra també ostentarà durant l'any que ve i el 2020 la secretaria 'pro tempore'. Durant aquest dos any el Principat haurà de coordinar el treball que duen a terme els estats membres iberoamericans i estar pendents de les demandes que puguin tenir aquests. El país també haurà d'organitzar reunions sectorials sobre educació, cultura, justícia, etcètera. Segons la ministra, el que serien una dotzena de trobades. “Serà un projecte essencial i una oportunitat per al nostre país, que hauria de repercutir en l'àmbit econòmic”, ha dit. Garcia Casas s'ha mostrat molt obert a ajudar Andorra en tot el que sigui necessari perquè la cimera sigui tot un èxit.