Els concursants de l'edició 2017 d'OT va a reviure les millors cançons que els concursants han interpretat al llarg de les gales del concurs. La llista es compon de 14 cançons, una d'elles, elegida per li públic a través de les xarxes socials, les cançons són les següents:

– 'Shake it out' – una de les cançons que Amaia va interpretar a la gala 9 i que va deixar als espectadors amb la boca oberta.



– 'Issues' – Cançó que va interpretar Aitana a la gala 3 i va ser una de les millors que ha fet en tot el concurs.



– 'What about us' – Cançó de la delicada i, alhora, potent Marina, que va interpretar a la gala 11. va ser una gran actuació amb una gran coreografia.



– 'la teva cançó' – la cançó amb la qual Amaia i Alfred representarà Espanya a Eurovisió ha estat una de les que més a agradat al llarg del 'reallity'.



– 'No puc viure sense tu' – Un tema de Los Ronaldos interpretada per Aitana i Cepeda en una actuació molt bona de la parella a la primera gala del concurs.



– 'Runnin' – Miriam i Agoney van interpretar aquesta bonica cançó a la gala 1 de OT i en ella es va poder veure el potencial de tots dos.



– 'Do not you worry about a thing' – Anna i Mimi van interpretar la cançó de Tpry Kelly amb molta coreografia i que va sorprendre enormement als jutges en la primera gala d'OT.



– 'Do not dream it' s over '- Alfred i Marina van cantar aquesta cançó a la gala 1 del concurs.



– 'Shape of you' – Amaia i Roi van ser els es van encarregar de cantar aquesta cançó d'Ed Sheeran.



– 'la revocació lució sexual' – Aquesta va ser una cançó que van cantar tots els membres de l'acadèmia i que va aconseguir una repercussió gran per la seva sonoritat i bellesa.

– 'a qui li importa' – Els concursants també van cantar aquesta cançó d'Alaska a la gala 7 i va tenir molta repercussió i va agradar molt a la gent.



– 'Camina' – Aquesta és una altra de les cançons que van interpretar tots i que també es repetirà a la gala OT, la Festa, que es realitzarà dimarts que ve.



– 'El pitjor' o 'City of stars' – Aquestes seran les cançons entre les que OT deixa triar als seguidors de les seves xarxes socials.