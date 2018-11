Recentment s'ha descobert que la llum blava-violeta és perjudicial per a les cèl·lules de la retina, i que constitueix un dels principals factors de risc d'aparició de la DMAE (Degeneració Macular Associada a l'Edat). On

trobem aquest tipus de llum?

Aquest tipus de llum està present nosólo en aquests dispositius, sinó també en llocs quotidians de la nostra vida diària, tant en exteriors (la llum solar emet aquest tipus de llum, independientementede les condicions atmosfèriques) com en interiors (la mayoríade elements cotidianosirradian llum blau-violeta: lucesled, llums fluorescentescompactas etc.), constituint un factor de risc important per a la nostra salut visual.

com podem protegir-nos d'aquestes llums? Hi ha algun tipus de solució per als ulls que ens pugui ajudar a prevenirestos danys?

Com òptic i especialista en la cura de la visió, recomano Crizal Prevencia. És un tipus de lent transparent, és a dir, per a ús diari, que filtren de manera selectiva la llum perjudicial, alhora que deixen passar la llum necessària per a

la nostra visió. El desenvolupament d'aquesta lent ha estat possible gràcies a Light scan, una innovadora tecnologia de antirreflexant selectiva capaç de filtrar la llum nociva alhora que deixa passar la llum essencial (llum visible), garantint una

transparència excel·lent.

en quina mesura protegeixen aquestes lents nostra visió?

Crizal Prevencia bloqueja el 20% de la llum blau-violeta nociva, reduint l'índex de mort cel·lular a la retina en un 25% I a més , proporciona 25 vegades més protecció davant dels raigs UV que si no es portés res. En Òptica RomaB confiem en la investigació i innovació contínua d'Essilor, i en concret d'aquest nou producte. És per això que recomanem l'ús d'aquestes lents sobretot a aquelles persones usuàries de smartphones, tauletes i ordinadors de forma habitual.

A més de protecció enfront de la llum blau- violeta, ens comentes que també ofereixen protecció davant els raigs UV, ¿ens pot comentar una mica més?

a l' igual que estem exposats a la llum blau-violeta, ho estem als raigs UV, que estan presents en exteriors i no només quan estem directament exposats al sol, de fet el 40% de la radiació UV ens arriba quan no estem a plena el estil de vida actual fa que estiguem cada vegada més en contacte amb pantalles digitals: ordinadors, tauletes, smartphones … aquest estil de vida comporta també canvis en la nostra visió, ja que vam passar moltes hores davant d'aquest tipus de dispositius, ja sigui en el treball o en el nostre temps lliure. Però quines conseqüències pot tenir aquest canvi d'estil devida en els nostres ulls? L'hi preguntem a Joan Carles Mora d'Òptica Roma llum. A nosaltres ens agrada recomanar

les lents Crizal Prevencia perquè inclouen Factor de Protecció Solar per als Ulls (E-SPF) 25.

Ens vol dir un últim consell per als nostres lectors?

Doncs que cuidar els ulls és protegir-los avui, d'aquí la importància d'emprar solucions visuals de qualitat que els protegeixin.