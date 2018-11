Sols sortir de casa sense carregador, amb moltes hores per davant i amb la constant inquietud que se't apagui el mòbil? Afortunadament, això ja no és un problema. Hi ha petits i eficients gestos que allarguen la bateria del telèfon sense necessitat d'aclaparar

Des de l'empresa de carregadors de dispositius mòbils MYTARG3R , present en nombrosos establiments del sector serveis, ofereixen una sèrie de consells per estalviar en el consum de la bateria del teu Smartphone:

1. Ajustar la brillantor de la pantalla : No és or tot el que lluu, ni tan sols la brillantor de la pantalla. Per això és prioritari que estigui tan baix com et sigui còmode.

2. Apaga la vibració : Una funció molt recurrent però que gasta més del que un pugui imaginar. Si no és indispensable, es recomana desactivar la vibració en les trucades i missatges.

3. Reduir la llum de la pantalla : El mòbil consumeix més energia com més gran temps duri la backlight. Per tant, és convenient que el screen d'inici es mantingui fosca si no se li dóna ús.

4. Apaga les connexions WiFi i Bluetooth: La primera advertència que ens solen donar per allargar la bateria, però que mai està de més recordar.

5. Localització GPS: Una de les eines més consumistes … però també de les més recurrents. Encara hi ha la possibilitat de desactivar-la de cop, els smartphones actuals permeten que es pugui fer servir segons quines aplicacions.

6. Tancar les pantalles obertes: manejar-te al mòbil amb diverses apps alhora és útil, però de vegades esgotador. No només per a l'usuari, també per al telèfon, que està obligat a utilitzar més energia.

7. Sincronització automàtica: Si no estàs esperant un correu urgent ni t'interessa estar assabentat al minut del que passa a les xarxes socials, el millor és baixar la freqüència de les notificacions.

8. Compte amb les actualitzacions dels ginys: Les noves tecnologies ens permeten conèixer contínuament algunes dades útils, com el temps que ens va a fer al lloc on estem. No obstant això, cal saber que això implica una despesa extra de bateria …

9. Activa el mode d'estalvi d'energia: Com a últim remei, sempre hi ha l'opció de que sigui el mòbil qui actuï per tu. És més, alguns models arriben a oferir fins a tres opcions diferents.