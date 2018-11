Les temperatures gèlides per sota de zero graus no han estat impediment perquè els alumnes de les diferents escoles de Santa Coloma sortissin al carrer a mostrar les seves disfresses de carnaval. Més d'un miler d'alumnes procedents del col·legi Janer, de l'escola andorrana d'Andorra la Vella, de les escoles bressol de Santa Coloma i dels Serradells, de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i de l'escola francesa de Santa Coloma, han participat a la tradicional rua, que ha tingut lloc per l'avinguda d'Enclar, entre els carrers Prat Salit i Verge del Remei.

S'han vist disfresses per a tots els gustos i edats: 'rockers', troglodites, 'hippies', pingüins, egipcis, cavallers o sevillanes, entre d'altres. Amb alguna jaqueta i abric de mes per tapar-se del fred. Cada classe ha escollit una temàtica, que han lluït tant alumnes com mestres.

Durant la rua, que ha començat una mica més tard del previst, pares, mares, familiars i ciutadans en general han acompanyat els infants i s'han sumat a la festa del carnestoltes. També hi ha participat el grup Batocam de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Andorra, per acabar d'animar la comparsa.