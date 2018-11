El comú d'Ordino ha llençat una campanya ciutadana per escollir el nom del nou edifici cultural de la parròquia, a les Escoles Velles. Es tracta d'un edifici emblemàtic, catalogat per patrimoni per la seva arquitectura de granit, que reagruparà els serveis culturals de la parròquia, la ludoescola, la biblioteca i La Capsa (l'escola d'art). Ubicat al Peu del Puiet, carrer Antoni Fiter i Rossell (número 8), està previst que la reforma estigui enllestida per a l'inici del proper curs, és a dir, al mes de setembre, tal com informen des del comú.

L'objectiu de l'habilitació d'aquest edifici és concentrar i fer més accessibles aquests serveis als principals usuaris, atesa la proximitat de les escoles Germans de Riba. Precisament, i tal com destaquen des de la corporació comunal, la consulta en línia vol fer extensiva la participació dels ciutadans en la consolidació de l'edifici com a referent per a la vida de la parròquia. Els canals que s'han utilitzat fins ara per difondre la campanya han estat el butlletí electrònic, l'aplicació mòbil i les xarxes socials.