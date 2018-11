El compte d'Instagram '@almu_ripamonti' va arribar a tenir en uns dies més de 100.000 seguidors, però pràcticament tots eren mers 'brossa' o seguidors de mentida que havien estat comprats com a part d'un experiment d'una empresa que treballa, precisament , amb aquests joves convertits en referents i influències per a la resta.

el fenomen dels 'influencers' s'ha convertit en un nou recurs de màrqueting per a les grans marques i agències de publicitat , però la possibilitat de comprar seguidors és real i el poder d'influència es pot dissimular per uns pocs euros, com ha revelat un experiment de l'agència H2H per alertar del "frau" i els perills de confiar en el seu èxit.

per a això van contactar amb una actriu que va crear un personatge únicament i exclusivament per a les xarxes socials. A poc a poc, va anar imitant el comportament dels i les 'influencers' professionals -es poden guanyar la vida amb això- i va començar a comprar seguidors de mentida per aparentar ser influent.

al poc temps, diverses agències de publicitat i marques es van interessar per ella perquè promocionés els seus productes i serveis a través del seu perfil, arribant a acudir a festes exclusives reservades per a les 'celebrities' de la xarxa o gaudint de menjars i viatges gratis, ocultant que tot es tractava d'una ficció.

Els promotors del 'mentida' asseguren que hi ha una "manca de regulació i control" a l'hora de diagnosticar qui és un veritable 'influencer' i que, en efecte, pugui donar a conèixer un producte entre la seva llista de seguidors.

L'agència H2H tan sols va invertir 500 euros per comprar 100.000 seguidors falsos i en només tres setmanes ja havien amortitzat la inversió, sense tenir en compte les festes i esdeveniments als quals va ser convidada l'actriu en el seu rol com a 'influencer'.

I és que el 38% de la població mundial està present a les xarxes socials, el que les converteix en un nínxol molt atractiu per a les marques. Amb gairebé 120 milions de seguidors a Instagram, la cantant Ariana Gran cobra al voltant de mig milió de dòlars per cada 'post' patrocinat que publica a la xarxa social.