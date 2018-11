Trenta anys de trajectòria avalen la seva carrera. Ara, als seus cinquanta-tres, Sergio Dalma (Sabadell, 1964) es permet jugar i gaudir d'aquells que li van servir com a referència. Des de 2010 ha centrat gran part dels seus esforços a homenatjar aquella escena italiana de la que tant ha mamat.

Després de l'èxit de les dues primeres entregues estrena Via Dalma III . Parlem amb ell de clàssics; dels seus clàssics. Aquells que ha volgut agafar, adaptar i interpretar amb matisos personals i fàcilment recognoscibles.

Anem al gra. Per què val la música italiana aquest extens homenatge?

Cada músic té una sèrie d'influències. Jo miro cap a la música italiana. Els meus pares eren molt fans i era el que vaig escoltar a casa. Tenia clar que volia fer-li un homenatge i l'he acabat fent en un moment madur de la meva carrera.

No va començar com 'Part 1' perquè vaig pensar que es quedaria només en un lliurament. No obstant això la gent ha demandat la segona i fins a la tercera. Estic content perquè aquesta trilogia permet que l'homenatge sigui prou extens.

Què aporta precisament aquest tercer lliurament a l'homenatge total?

És una continuïtat, realment . En aquest hem agafat des de Domenico Modugno fins Ricchi i Poveri, que són molt diversos dins de la popularitat. Aquest va ser realment l'objectiu de 'Via Dalma' .

Dins d'aquesta varietat, ¿en quin gènere t'has sentit més còmode?

Sempre m'han encasellat com baladista, però crec haver demostrat que em sento còmode amb temes més rítmics o pop.

Després de dos les dues primeres parts, com vas decidir què 12 cançons entraven a la tercera?

Moltes cançons, amb pena, van quedar fora dels dos primers i en sortir aquesta nova oportunitat, les vaig recuperar. En aquest em vaig permetre incloure alguna més desconeguda per al públic espanyol.

Alguna amb especial predilecció?

' amors 'és especial. Molts temes parlen d'amor i desamor; aquest parla dels diferents tipus que hi ha. Quan arribi el moment de tocar-el concert hauré de concentrar-me molt per no trencar-me.

Li prestem poca atenció al que clàssic a dia d'avui?

crec fermament que els clàssics han de ser sempre una font d'inspiració. Avui en dia quan parles a la gent jove de grans artistes clàssics tendeixen a desconèixer. Sempre hem de prestar atenció a aquells que van tenir un èxit previ.

Fer atenció als clàssics fa que el teu treball estigui més dirigit a un públic major?

El meu públic natural ha crescut amb mi i no és adolescent, però és curiós veure que quan jo faig aquest homenatge la gent jove ha tingut l'oportunitat de enganxar-se a la meva a través d'aquests clàssics.

Com enfocaste aquest treball: ¿interpretació fidel o versió diferent?

Penso que és tremendament important escoltar un artista i identificar-al segon. Quan vas a cantar una cançó com 'Volare', que ha tingut tantíssimes versions, has de diferenciar-te amb un arranjament propi. No he volgut fer una imitació; sempre he intentat portar-lo al so Dalma perquè la gent em reconegui.

Hem començat a escoltar Via Dalma III en directe. Què esperes d'aquesta gira?

Anem a recórrer tot Espanya amb ella; fins i tot viatjarem a Llatinoamèrica. Al desembre, a la tornada, començarem també la gira del 30 aniversari, que serà molt especial.

Hi haurà una posada d'escena especial?

Mirem a la meva generació. Vam néixer i vam jugar al carrer, sense xarxes socials, i érem feliços. Intentarem recrear això en els concerts fent del recinte una via per la qual la gent transita: la Via Dalma. La d'aniversari també serà especial. Ha de tenir un altre so i altres llocs. Estem ficant a la coctelera tot el que podem fer.

Acabem fent un balanç. Com valores la indústria aquests 30 anys de trajecte?

La indústria ha canviat molt. Les xarxes socials han canviat la manera de sentir la música. En el meu cas crec que he sabut adaptar-me bé a tots aquests canvis.