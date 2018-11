La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) preveu per al pont de carnaval una ocupació del 90%. Es tracta, de moment, d’una xifra provisional, ja que creuen que arran de les darreres nevades hi haurà molta gent que esperi a darrera hora per decidir fer una reserva.

D’aquesta manera, tal com destaca la directora de la UHA, Sarah-Jane Giménez, entre aquest mateix divendres i dilluns que ve s’espera una ocupació del 89,67%, i serà dissabte la jornada en què els hotels han d’estar més plens, amb una previsió del 95%. Aquestes xifres, però, poden augmentar amb aquells turistes que arribin en el darrer moment.

Per parròquies, la que s’espera que tingui més llits ocupats és Escaldes-Engordany, amb un 95,5%, mentre que Sant Julià de Lòria és la que registrarà una ocupació més baixa, de moment un 75%.

L’any passat el pont de carnaval es va tancar amb un 96% d’ocupació. Giménez concreta, però, que llavors es va tenir en compte només l’ocupació del cap de setmana i no dels quatre dies com en aquest cas. De totes maneres, considera que la xifra d’ocupació que s’espera per a aquest pont és “bona” i se situarà en la línia d’un mes de febrer que està registrant xifres força elevades.