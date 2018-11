L'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, ha estat l'escenari aquest dijous a la nit de la conferència impartida pel metge i expert en medicina de muntanya César Canales. En el marc del Cicle de cinema de muntanya i de viatges, esdeveniment organitzat conjuntament pels comuns d'Ordino i la Massana, Canales ha impartit la conferència 'Gestió de riscos a la muntanya'. Cada vegada hi ha més aficionats a practicar esports a l'aire lliure (Andorra n'és un clar exemple), ha plantejat, i per evitar els accidents hi ha una sèrie de requisits bàsics a tenir en compte abans d'iniciar la sortida. Requisits que podem controlar com tenir una bona condició física, dur material adequat, menjar i hidratar-se bé i conèixer o informar-se sobre la zona on es practicarà l'esport són elements que si no se segueixen poden esguerrar una sortida a la muntanya, ha exposat Canales.

En canvi, n'hi ha d'altres també a tenir en compte però que són menys controlables, com la meteorologia, l'estat del terreny i possibles allaus, la fauna o l'aparició sobtada de problemes de salut com la hipotèrmia o el mal de muntanya agut.

Canales ha plantejat que la muntanya “posa a cadascú al seu lloc”, perquè som molt petits en comparació a la seva magnitud. Per aquest motiu, no cal confiar-se. “La tecnologia pot fer que descuidis allò bàsic”, ha manifestat. És a dir, per molt bona roba que duguis o tot i comptar amb el millor material, s'ha d'afrontar la muntanya amb respecte.

L'especialista en medicina de muntanya ha obert un torn de preguntes en acabar la seva exposició, que ha permès resoldre els dubtes del públic assistent.

La conferència de Canales, diplomat internacional en medicina de muntanya, ha estat la segona sessió del cicle de cinema, després que la setmana passada es projectés el documental sobre la tasca solidària de l'associació Hi Arribarem. Ha estat convidat per Viladomat Esports, que col·labora en l'organització del cicle. La següent sessió es trasllada fins a la Massana, al Teatre de les Fontetes, el proper dimecres 21 de febrer. Es projectarà 'Viatge al Blanc. Últim grau al Pol Nord', de Jordi Canal-Soler.