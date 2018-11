El director general de Medi Ambient de la Comissió Europea, Daniel Calleja, ha posat en relleu que Andorra “pot beneficiar-se molt de l'economia circular” i ha posat com a exemple el fet que pot suposar una reducció de la dependència exterior des del punt de vista energètic o aportar beneficis en l'àmbit del turisme, potenciant un model sostenible que camini més cap a la innovació, que tingui com a fonament la sostenibilitat mediambiental o que creï fórmules per combatre l'estacionalitat.

I no només aquests dos sectors podrien resultar beneficiats sinó que l'expert ha posat en relleu que “tots”, en general, en podrien treure profit. Així ho ha explicat davant els mitjans de comunicació moments abans de la conferència 'L'economia circular i el finançament verd: el futur d'Europa', emmarcada en el cicle 'Crèdit Andorrà Global Forum'. L'expert ha exposat que per a Europa l'economia circular és una “estratègia de futur”, ja que es tracta d'una via per aconseguir un “triple equilibri”: mediambiental, econòmic i social. D'aquesta manera, ha destacat que aquest nou model que s'impulsa des de la Comissió Europea ha de servir per reduir els gasos d'efecte hivernacle, ja que impulsa uns processos productius més eficients per contaminar menys. En aquest sentit, ha emfasitzat el fet que l'economia circular parteix del principi que “el medi ambient no és un obstacle ni un cost addicional per al desenvolupament econòmic” i, ha afegit que pot arribar a ser essencial per a la competitivitat i l'eficiència de l'economia. “No hi ha negoci durable sense la sostenibilitat”, ha conclòs. I, des del punt de vista social, ha manifestat que els treballs de futur a Europa “seran circulars o no seran”.

L'expert creu que si es continua al ritme actual no hi haurà suficients recursos per satisfer les necessitats, ja que es necessitarien 1,6 planetes. També ha recordat que el 2050 dues terceres parts de la població viurà en ciutats amb la pressió que això pot suposar sobre els recursos. Davant aquest panorama conclou que és clar que cal “desvincular el creixement de la degradació ambiental” i ha manifestat que hi ha signes d'esperança, com el tractat de París (que demostra que la comunitat internacional “està reaccionant”), els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides o l'estratègia per a l'impuls de l'economia circular que ha impulsat la Unió Europea.

I perquè conceptes tan innovadors com economia circular i el finançament verd quallin i siguin exitosos cal que hi hagi un treball conjunt de les administracions, dels poders públics, però també un “canvi d'hàbits” entre els ciutadans per canviar la mobilitat, per reciclar més, etcètera. Ha conclòs que hi ha “un gran desafiament” i que Europa està “creant el marc favorable per estimular” aquests conceptes.