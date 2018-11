A falta que la candidatura d'Andorra per acollir la Cimera Iberoamericana del 2020 sigui validada definitivament el novembre de l’any que ve, el país ja es prepara per acollir l'esdeveniment. Una trobada que serà la “més important de la història d'Andorra”. O almenys així ho apunta el secretari d’Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib del govern d’Espanya, Fernando Garcia Casas. És per això que s'ha mostrat obert a col·laborar amb tot el que faci falta perquè la cimera es desenvolupi amb perfectes condicions, ja que serà “una manera de posicionar Andorra al món sobre unes pràctiques polítiques i de cooperació i és una oportunitat que ha d'aprofitar tota la societat”, ha assegurat.

Garcia Casas ha reconegut que Andorra tindrà un gran repte logístic, de coordinació, seguretat, protocol i transport. Arran de les reunions mantingudes amb l'executiu andorrà, el secretari s'ha aventurat a apuntar que el tema principal de la cimera girarà al voltant de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. “És molt important que amb el tema que finalment s'esculli es faci una contribució als 22 països iberoamericans, des del punt de vista d'innovació, igualtat social o educació”, ha explicat.

Tot plegat ho ha explicat abans de començar la xerrada 'El sistema iberoamericà en l’horitzó 2020: perspectives i reptes’ que ha realitzat a la sala de conferències de l'ambaixada d'Espanya i que ha comptat amb la presència de l’ambaixador d’Espanya al Principat, Manuel Montobbio, i la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach.

Suport espanyol a l'acord d'associació

Precisament la ministra Ubach ha recordat que l'Estat espanyol ha recolzat “des de l'inici” els treballs duts a terme per desenvolupar de manera satisfactòria l'acord d'associació amb la Unió Europea. La ministra d'Afers Exteriors ha recordat que durant aquest 2018 hi ha vuit sessions previstes per avançar i tancar el pacte relacionat amb la lliure circulació de mercaderies. També ha explicat que ja s'han encetat els tractes relacionats amb la lliure circulació de capital i de serveis, i que finalment l'acord s'ha de tancar amb la lliure circulació de persones i l'estudi de com es farà la incorporació de la legislació europea a Andorra. “La voluntat és rubricar l'acord abans que s'acabi el mandat del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que finalitza el primer semestre del 2019”, ha apuntat Ubach.

Malgrat que pel secretari Garcia Casas l'acord d'associació amb la UE no és el seu tema principal, ha desitjat que s'arribi aviat a una entesa “perquè com més a prop estigui Andorra de la UE millor serà per ambdós i també per a Espanya i França, navegant junts arribem més lluny”, ha afegit.