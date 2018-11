L'acte de clausura de la cinquena edició del curs en cooperació internacional i voluntariat de la Universitat d'Andorra ha comptat, aquest dijous a la tarda, amb la presència del secretari d'Estat de Cooperació Internacional per Iberoamèrica i el Carib del Govern espanyol, Fernando Garcia Casas, que ha destacat que, tot i que Andorra té una població reduïda, la contribució per habitant a la cooperació internacional és “significativa”. Garcia Casas ha valorat l'activitat d'Andorra en aquesta matèria després de reunir-se amb representants de diverses ONGs andorranes, que ha qualificat com a “exemple en la societat andorrana”. El secretari d'Estat ha parlat de la necessitat de dur a terme aquesta tasca perquè “com més es coopera més es rep”, i perquè és “un compromís ètic i internacional”.

La cloenda del curs ha evidenciat l'interès de la societat andorrana en qüestions de cooperació i voluntariat. La seva coordinadora, Carla Riestra, ha remarcat que hi ha molta gent amb inquietuds i iniciativa per fer un voluntariat, i que la formació és tot un èxit a cada edició. Enguany hi han pres part vint alumnes, amb perfils molt variats, “des de funcionaris a estudiants, voluntaris, exvoluntaris…”. Riestra considera que Andorra està molt avançada en aquesta matèria i que cada vegada més la gent és més conscient que “necessitem donar un cop de mà fora”. A més, ha afegit que es tracta d'una cosa de tots: Govern, entitats i la població.

La tècnica en Afers Multilaterals i Cooperació del Govern, Júlia Stokes, ha recordat que anualment s'atorguen entre dotze i quinze subvencions, i que una dotzena d'entitats presenten projectes cada any, cosa que denota que les associacions són molt actives sobre el terreny. Stokes reconeix que, en termes globals, l'impacte de la cooperació internacional d'Andorra és molt poc, però ha ressaltat que el fet d'acotar les prioritats tant sectorials com geogràfiques s'ha pogut maximitzar l'impacte, fent que la majoria d'entitats posin els seus recursos en uns mateixos països i en unes mateixes prioritats.