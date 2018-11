Èxit d'assistència al tradicional Carnaval interparroquial de la de la gent gran. Enguany s'ha celebrat aquest dijous a la tarda a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, i ha aplegat fins a mig miler de padrins i padrines de totes les parròquies, menys Canillo. Per primer cop també hi ha participat Ordino.

La cònsol major del comú escaldenc, Trini Marín, en tant que parròquia amfitriona, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda als assistents. Marín s'ha mostrat contenta de poder acollir aquest esdeveniment i ha agraït especialment a la gent gran el seu esperit de festa, assegurant que “molts de nosaltres hauríem de prendre nota”. La cònsol també ha volgut fer un reconeixement a la tasca dels tècnics de les llars de jubilats, que fan possible aquesta activitat any rere any. I ja en fa més de vint.

S'han repartit un total de sis premis. La Massana s'ha endut el de comparsa més divertida per l'actuació musical 'Nostàlgics anys 70', a Sant Julià de Lòria li han donat el de comparsa més esbojarrada per una representació que han anomenat 'El taca-taca', mentre que Andorra la Vella s'ha proclamat com la més original amb l'actuació 'Com jo t'estimo'. Pel que fa a la millor coreografia, aquesta ha estat pel grup de la parròquia d'Ordino i 'La vida és un tango', el premi a la millor disfressa se l'han endut 'Els brasilers d'Encamp' i, per últim, la millor comparsa ha estat per la gent gran d'Escaldes-Engordany, que han ballat 'Al ritme de les Harley's'.

El jurat que s'ha encarregat del repartiment de premis estava format per cònsols i conselleres dels comuns de les parròquies participants: les conselleres de Turisme i de Social de Sant Julià de Lòria, Meritxell Teruel i Paqui Barbero, respectivament; la consellera de Social d'Andorra la Vella, Ester Vilarrubla; la cònsol menor d'Ordino, Gemma Riba, i la consellera Sandra Tudó; la cònsol menor d'Encamp, Esther París; la consellera de Benestar Social i Gent Gran de la Massana, Francesca Guerrero; i la cònsol menor i la consellera de Gent Gran d'Escaldes-Engordany, Trini Marín i Sandra Tomàs, respectivament. La trobada ha finalitzat amb un berenar de xocolata calenta amb coca per a tots els assistents.