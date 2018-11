L’executiva de Demòcrates per Andorra (DA) defensa la legalitat de la recent adjudicació del servei de manteniment del 'hardware' del Govern a l’empresa Spai i rebutja, segons afirma el partit en un comunicat, les acusacions expressades públicament pels partits polítics de l’oposició, així com pels sindicats en relació a un procés que s’ajusta totalment a dret i que s’ha desenvolupat amb la màxima transparència i seguint els preceptius procediments administratius.

Des de DA consideren que “ens trobem davant un nou intent de malmetre l’honorabilitat del Govern que, en aquest cas, es tradueix en un atac directe al cap de l’executiu utilitzant com a únic argument la relació de parentiu del titular de l’empresa adjudicatària amb Toni Martí”.

Atenent les explicacions facilitades pel portaveu del Govern, la formació considera que la polèmica suscitada és fruit de la mala fe d’aquelles persones que l’han generat, sent perfectament coneixedores de tots els elements d’aquesta adjudicació així com dels seus antecedents. L’especificitat tècnica que la llei estableix, segons DA, que fer l’adjudicació directa està plenament justificada, en tant que l’empresa adjudicatària és l’única que pot prestar el servei objecte del concurs. “Aquest fet, clar i objectiu, unit a un procés administratiu impecable i transparent ens porta cap a una única conclusió: la voluntat d’enrarir el clima polític i d’intentar obstaculitzar l’acció d’un Govern que impulsa un procés de canvis i de transformació que no tothom està disposat a acceptar. Exigim que aquesta oposició es faci en el marc del joc net i dels mecanismes que la democràcia posa a l’abast de tots els actors que hi interactuen: des dels càrrecs electes fins als grups de pressió”, afirma la formació en el comunicat.

DA reitera el suport a l’acció del Govern i a l’honorabilitat de tots els seus membres i els encoratja a seguir impulsant les polítiques derivades del compromís contret amb la ciutadania, “que va donar suport majoritari al programa transformador i modernitzador de Demòcrates per Andorra”.