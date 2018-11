El 13 de setembre de 2017 es va fer pública la convocatòria per a la concessió dels tres espais als Tallers d’art de la Massana, destinats a la creació artística i per seleccionar el projecte que representarà Andorra a la Biennal d’art de Venècia del 2019. Després d’estudiar curosament els quatre projectes presentats, la comissària Eva Martínez 'Zoe' ha decidit concedir dues de les tres places disponibles als Tallers d’Art i desestimar les altres dues propostes presentades. Martínez ha seleccionat i atorga dues de les places del projecte Tallers d’Art-Biennal d’art de Venècia a les propostes presentades pels artistes Philippe Shangti i Martín Blanco.

Fotògraf i escultor de formació autodidacta, Philippe Shangti és originari de Tolosa i actualment resideix al Principat. La seva obra, provocativa i molt impactant visualment, pretén fer denúncia de diverses problemàtiques que afecten la societat actual. El seu treball s’exhibeix en molts països i en importants galeries d'Europa, Àsia i els Estats Units. La seva proposta per al projecte Tallers d’Art-Biennal d’art de Venècia aborda, dins de la seva estètica personal, aspectes de la realitat andorrana.

Per la seva banda, l’artista visual Martín Blanco està especialitzat en dibuix i art digital. Ha guanyat 27 premis internacionals i ha realitzat exposicions individuals de la seva obra a l’Argentina, Espanya i Andorra. També ha participat en més de 30 exposicions col·lectives a institucions d’art cabdals com el Moma de Nova York i el museu Louvre de París. La seva obra també és molt crítica amb les problemàtiques actuals i proposa una instal·lació interactiva que combinarà literatura, dibuix i elements audiovisuals.

Tots dos artistes començaran a treballar immediatament en els seus projectes i tindran fins al 13 de juliol per presentar una mostra que sigui representativa de l’obra final, així com una maqueta que permeti la visualització de l’obra a l’espai del pavelló andorrà per a la 58a Biennal d’art de Venècia.

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports, tal com va fer a l’edició anterior, exposarà al setembre i durant gairebé un mes a l’Artalroc els dos projectes, així com les seves maquetes per tal que els ciutadans que ho desitgin puguin conèixer-los abans que es faci pública la selecció final del projecte que representarà Andorra a la Biennal d’art de Venècia del 2019. En la propera edició es repetirà pavelló, l’Istituto Santa Maria della Pietà, a Castello 3701, vistos els bons resultats de la del 2017 i la disponibilitat de l’espai.

Finalment, el ministeri informa que ja es pot veure el vídeo resum que ha creat l’empresa Mira Audiovisual per documentar l’edició passada de la Biennal d’art de Venècia. Una edició que ha batut rècords de xifres, amb 48.191 visitants procedents de tot el món, entre els quals s’ha de destacar la visita de 103 persones vingudes des del Principat. Concretament, el volum més gran de visitants ha estat de nacionalitat italiana, seguida de molt a prop de l’alemanya i de la francesa. Altres nacionalitats també amb forta afluència han estat la britànica, l’espanyola i la nord-americana. El vídeo es pot veure als canals de Youtube: 'Acció Cultural Andorra' i 'Andorra Biennal de Venècia'.