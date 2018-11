El titular a la delegació andorrana al Consell d’Europa, Carles Jordana, ha deixat la porta oberta aquest dijous a què la solució perquè aquesta representació compleixi amb els criteris de paritat passin per un gest de Demòcrates per Andorra (DA), en aquest cas perquè Jordana cedís la titularitat a Patrícia Riberaygua. D’aquesta manera i, tot i que ha manifestat que és “una responsabilitat que no ha de recaure en DA”, ha afegit que el que no faran els demòcrates és, per “una manca de responsabilitat” del grup mixt, “posar en perill” la delegació andorrana al Consell d’Europa.

Jordana ha manifestat que encara no s’ha decidit res al respecte però considera que la solució correspon al grup mixt, ja que es “tracta de retornar a la situació anterior”. Cal recordar, en aquest sentit, que els darrers moviments assenyalaven al fet que des del grup mixt es passava la pilota al demòcrata, ja que no es veia de bon ull la proposta que els titulars fossin Jordana i Judith Pallarés (Liberals d’Andorra), que era la composició que hi havia abans que es trenqués el grup parlamentari liberal i es conformés el nou grup mixt. La proposta d’intercanviar els consellers demòcrates tampoc semblava satisfactòria pels demòcrates i ara caldrà veure quina és la solució que s’acaba prenent finalment.