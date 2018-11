Deu camions andorrans que estaven retinguts a Tolosa de Llenguadoc han pogut tornar al país aprofitant l'obertura parcial de l'RN-20, l'RN-22 i l'RN-320, que estava tancada als vehicles de més de dinou tones. Això ha estat possible gràcies a les gestions fetes des de Protecció Civil i Gestió d'Emergències d'Andorra. La carretera es va tancar als vehicles pesants el cap de setmana passat a causa del temporal de neu i fred i només s'ha obert unes hores aquest dimecres i dijous fins a les vuit del vespre. Segons les autoritats franceses, el gel i les baixes temperatures obliguen al seu tancament. Si no hi ha canvis estarà tancada fins el proper dilluns. Altres camions andorrans han tornat al país per la carretera de Mont-Lluís.

El gerent de l'Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants (Atmca), Víctor Filloy, ha explicat que aquesta és una situació habitual durant l'hivern. “Des del cap de setmana passat la carretera només ha estat oberta unes poques hores”, ha afegit. Filloy ha recordat que el mes de novembre ja es van produir talls durant diversos dies. Aquest fet ha tingut una repercussió en les importacions de productes francesos que han caigut a la meitat els darrers deu anys. Han passat de 300 milions d'euros a només 150.

El mes de desembre, els representants de l'Atmca van mantenir una reunió amb l'ambaixadora de França, Jocelyn Caballero. A la trobada també hi van assistir membres de la Prefectura de l'Arieja i de la Direcció Interdepartamental de Carreteres del Sud-oest (Dirso). Els representants francesos es van comprometre a comunicar als transportistes amb prou antelació la decisió de prohibir l'accés a la carretera als camions de més de dinou tones. També van assegurar que s'organitzarien combois per travessar la carretera.