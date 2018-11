Nou capítol en les sospites de l'adjudicació irregular, per part de la junta de govern del comú d'Encamp, de la redacció del pla de dinamització comercial a la parròquia, encàrrec fet per via directa, és a dir, sense procés concursal, a l'empresa Intueri Consulting per un import d'uns 47.000 euros. Els consellers de la minoria (PS+Independents i Liberals d'Andorra+Independents) han informat aquest dijous que revisant la documentació de l'adjudicació han constatat que l'empresa ja havia entregat a la corporació un dossier amb el projecte i el pressupost a finals d'octubre, mentre que la comissió d'administració del comú no va fer la proposta de contractar una empresa externa per redactar el pla fins al 6 de desembre. La junta de govern va aprovar la iniciativa el 18 de desembre, i el 20 de desembre, l'interventor va emetre un informe favorable a l'adjudicació dels treballs a Intueri Consulting. Finalment, l'adjudicació es va aprovar el 28 de desembre per junta de govern. Per tot això, l'oposició d'Encamp ha insistit que l'adjudicació és irregular, perquè incompleix la Llei de contractació pública, i ha lamentat que tota la feina que s'ha fet entorn del pla ha estat una “teatralització”, ja que l'empresa que l'havia de fer ja estava decidida.

La possible irregularitat en l'adjudicació la va denunciar el conseller socialdemòcrata Joan Sans en la sessió de consell de comú celebrada aquest dilluns, denúncia a la qual s'hi van afegir immediatament els liberals. El cònsol major, Jordi Torres, va manifestar que confia en l'interventor, però va assegurar que es comprovarà que l'adjudicació s'hagi fet de forma correcta. Sans va exposar que la Llei de contractació pública estableix que per via directa només es poden encarregar treballs amb un import inferior a 10.000 euros, i que s'han de demanar sempre almenys tres pressupostos. Amb tot, la norma fixa unes excepcions que l'encàrrec del pla de dinamització comercial d'Encamp no compleix, segons la minoria comunal. Els consellers estan a l'espera de rebre les explicacions de l'interventor abans de plantejar-se qualsevol acció.

Els consellers Joan Sans, Pere Marsenyach, Maribel Lafoz i Jordi Troguet han comparegut davant dels mitjans de comunicació al carrer, enfront de la casa comuna, ja que el cònsol no els ha cedit la sala de premsa. Sans ha explicat que quan aquest dimecres han demanat la sala de premsa comunal al departament de comunicació, el cònsol, Jordi Torres, el va trucar per saber-ne el motiu i en saber que era per parlar de l'adjudicació a Intueri Consulting es va negar a deixar-la. L'oposició s'ha confessat sorpresa i molesta per aquesta decisió que no entén.