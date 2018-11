Començar un negoci és una aposta. És una aposta per una idea, una inquietud que, en algun moment, es va convertir en un somni. Engegar la pròpia activitat és un acte de valentia perquè els molins de vegades es converteixen en gegants i alguns són tan reals que poden bufar al superman com si fos un vendaval. Hi ha moltes coses que cal saber abans d'emprendre, des de buscar un hosting barat website fins a saber com es fa per declarar l'IVA cada tres mesos.

perquè comptar amb una pàgina web és fonamental per a tot tipus de sectors. Al final, al segle XXI, s'ha convertit en la targeta de visita de qualsevol empresa o activitat, però, no és una cosa majoritari o és molt menys delo que es podria pensar.

Segons dades d'una consultora sobre un estudi realitzat el 2016, el 57,3% de les pimes compta amb la seva pàgina web pròpia, la resta, però, es divideix entre les empreses que consideren que no tenen recursos o aquelles que no se senten preparades per vendre en línia.

En aquest sentit, una pàgina web d'una empresa o micropime, pot perseguir diferents objectius. D'una banda, serveix, com s'ha dit anteriorment, com a carta de presentació, una targeta de visita, un índex o resum del que sabem fer i que fem molt bé i que, a més de tot, el seu estil, el seu disseny i la seva usabilitat correspon perfectament a tot allò que l'activitat en si intenta transmetre.

d'altra banda, pot servir per fer negoci de manera directa, sobretot si es tracta d'un comerç electrònic. Si bé, segons els experts, un alt percentatge de pimes encara no se sent preparat per vendre en línia, cada vegada són més els espanyols que el busquen, de manera que tard o d'hora caldrà afrontar aquest gran repte que és la transformació digital. < / p>

Segons les últimes dades de 2017, les compres per internet van créixer respecte a l'any precedent prop d'un 38%, una tendència a l'alça que es mantindrà durant els propers anys, d'acord amb les dades que s'observen de un temps ençà.

al final, comptat i debatut, la societat ja és digital. És la quarta revolució industrial i ja està passant. Està passant des que internet va arribar de forma progressiva a la societat i es va instaurar en milers de llars espanyoles des de finals dels 90 fins ara.

La compra per internet cada vegada és més comú per una sèrie d'avantatges que té a veure amb la disponibilitat, la rapidesa i agilitat i la facilitat i eficiència. Els propietaris, per la seva banda, han de posar en marxa una sèrie de passos abans de començar a vendre per internet i aquests tenen a veure amb el desenvolupament de la pàgina web, l'elaboració de catàlegs amb productes, la passarel·la de pagament i l'organització dels enviaments i lliuraments d'articles.

Abans d'això, però, cal buscar on allotjar la web. No és de poca importància. El hosting és la primera frase del relat. I és important triar bé, perquè serà allà on s'emmagatzemarà tot l'essència, l'aparador de la botiga, els seus productes, la seva informació i, el més important, la informació del client.

Què cal tenir en compte a l'hora de contractar un servei de hosting?

Preu : serà el primer que es tingui en consideració, sobretot perquè en una inversió d'un nou negoci, tot el que és estalvi, explica. Hi ha serveis d'allotjament amb tarifes molt semblants, com Hostinger, Dinahosting o OVH.com. Entre aquests tres, Hostinger, que costa 2,15 & euro; / mes és, en global, la millor opció, amb independència dels 1,99 & euro; / mes que costa OVH. No convé fiar-se de preus massa econòmics i més val buscar la virtut i que aquesta virtut sigui reflex d'altres prestacions.

Capacitat d'emmagatzematge : aquí compte no només les pàgines i els articles que es poden pujar, també la quantitat de dades que es poden emmagatzemar de clients que emplenen formularis, es registren a la web o que simplement passen per ella i deixen rastre. En aquest sentit, i comparant els tres serveis de hosting anteriors, Hostinger és el que representa una major capacitat i major capacitat també pel que fa emmagatzematge i gestió d'adreces de mails.

Atenció al client i disponibilitat : quan s'usa una nova plataforma, la facilitat i la intuïció són dos aspectes que es valoren al màxim. Amb independència de la senzillesa o la capacitat que un tingui de gestionar la plataforma, el servei d'atenció al client serà molt important els primers dies. Poder parlar amb persones que entenguin les nostres necessitats no només és reconfortant sinó que, a més, de vegades es converteix en l'única via de resolució d'un problema.

Seguretat i referències : Tots els hostings tenen un nivell de seguretat molt elevat ja que tots emmagatzemen informació susceptible. Comptar amb recomanacions que ajudin a decidir per o un altre sobre la base de l'experiència pot ser el que decideixi què contractar per posar en marxa el nostre negoci.