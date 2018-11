Ordino ultima els detalls per a la celebració del carnaval, que tornarà a tenir com a plat fort la representació de l'espectacle 'Els contrabandistes'. L'actuació serà el proper dilluns 12 de febrer, a les 12 hores a la plaça Major. Es tracta d'una farsa en què es jutgen aquests personatges arrelats a l'imaginari cultural del Pirineu. L'obra compta amb intèrprets voluntaris i estarà dirigida per Pilar Capdevila, codirectora de l'Esbart Valls del Nord. La Coral Casamanya i el Grup Artístic d'Ordino són altres entitats culturals que han fet possible la recuperació d'aquest espectacle. En el mateix escenari, a les 13 hores, hi ha programat el tradicional 'caldo de carnaval' que es repartirà a tots els assistents i l'ofereix de forma gratuïta l'Hotel Babot. Els més petits de casa també tindran la seva proposta i, així, es farà un concurs de disfresses amb premi a la més original i a la més artesanal; serà a partir de les 15.30 hores al centre de congressos.

Pel que fa a altres activitats programades per a les vacances de carnaval, del 12 al 16 de febrer, cal destacar que l'Escola d'Art proposa un taller de corbates (el dia 13 a les 16 hores), per a infants de 6 a 16 anys. Com cada any, a més, s'han organitzat, de manera conjunta entre els comuns d'Ordino i la Massana, un seguit d'activitats per als joves. Enguany hi ha programades dues sortides, una al Palau de Gel de Canillo (el dia 13) i una altra a l''snowpark' de Vallnord Arinsal per assistir a una classe d'estil lliure (el dia 15). Els més creatius podran participar en un taller d''slime' dedicat a Sant Valentí al Punt 400 de la Massana (el dia 14) i al taller de maquillatge que acabarà amb un berenar, també al Punt 400 de la Massana (el dia 16). Les inscripcions estan obertes al PIJ d'Ordino o al Punt 400 de la Massana.