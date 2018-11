Un invident es convertirà en la primera persona, al Regne Unit , en obtenir un cavall guia perquè tenen por de els gossos , animals que tradicionalment exerceixen aquesta funció.

Mohammed Salim Patel , de 23 anys, té una afecció degenerativa anomenada Retinitis pigmentosa . Salim havia perdut l'esperança de tenir un animal guia perquè pateix una fòbia cap als gossos , d'aquí a poc, aquest jove tindrà el seu propi cavall que l'ajudarà a caminar pels carrers de la seva ciutat natal Blackburn , a Lancashire (Regne Unit).

Digby , l'animal en qüestió , és un cavall nord-americà de vuit mesos , que està sent entrenat per a complir les funcions pròpies d'un gos guia. Si més no, l'animal necessitarà un període de dos anys per aprendre les seves noves funcions . "Sempre m'han agradat els cavalls, però és bo veure els beneficis per a les persones amb discapacitat visual", va dir la seva entrenadora al ' Lancashire Telegraph '.