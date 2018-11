La formació de Demòcrates per Andorra ha reiterat aquest dimecres el seu suport a la reforma de la Funció Pública impulsada pel Govern. La reunió que ha mantingut l'executiva del partit, encapçalada per Eric Jover com a president, Estve Vidal com a secretari general i Roser Suñé com a secretària d'organització, ha comptat amb la presència de la ministra de la Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, que ha traslladat al partit el moment del procés negociador en què es troba el projecte de llei de la Funció Pública, en plena discussió sobre com s'ha de desenvolupar la vaga convocada pels sindicats de l'administració per protestar contra la reforma.

En un comunicat, DA ha dit que defensa els termes de la reforma que proposa el Govern, amb l'objectiu de “consolidar un model que valoritzi el rol del treballador públic i que sigui sostenible”. Així, l'executiva de DA ha reiterat el seu suport “al fons i a la forma amb què s'ha desenvolupat un procés de diàleg transparent i seriós” durant el qual “s'ha compartit l'evolució del projecte”. En aquest sentit, la formació s'ha mostrat convençuda que “hem demostrat la predisposició al diàleg, tarannà que seguirem mantenint”. Això, segons DA, s'ha traduït en “punts d'entesa amb els sindicats, tenint en compte algunes de les mesures proposades”.

La reunió de l'executiva d'aquest dimecres, que ha comptat amb una vintena de participants, també ha repassat el calendari de treball del Govern, el Consell General i als comuns, i s'han ajustat les previsions tenint en compte que és el darrer any de legislatura. A més, s'ha donat llum verda a la celebració d'una sessió informativa oberta a la militància en la qual la ministra d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, explicarà els eixos del model energètic i de sostenibilitat que es vol impulsar.