Joves que són atesos pel ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior a través dels diferents programes d’atenció social han mostrat aquest dimecres a la tarda el resultat del treball que han dut a terme en el marc del projecte Basket Beat. Fent música amb pilotes de bàsquet han demostrat que a través d’aquesta proposta han aconseguit treballar els seus sentiments i altres aspectes del dia a dia. La proposta ha servit “per revisar-nos, per prendre consciència i aprendre a mirar els altres” i veure que “no estem sols sinó que formem part de la col·lectivitat”, tal com ha explicat el resposanble de Basket Beat, Josep Maria Aragay, afegint que a més s’han treballat habilitats com “aprendre a aprendre, desenvolupar un criteri crític, el treball col·lectiu”.

Els joves han dut a terme un seguit de sessions de treball des del mes d’octubre en el marc del projecte Basket Beat, integrat a 'Música i creativitat', el programa social de la Fundació ONCA. Aragay ha remarcat que, gràcies a aquesta iniciativa impulsada per la fundació, a banda de donar oportunitats a aquells que menys en tenen s’ha fomentat “una militància, un activisme, apostar per una nova societat”, ha remarcat Aragay.

El coordinador del programa social de la Fundació ONCA, Joan Hernández, ha posat en relleu que la valoració que es pot fer d’aquesta experiència és “boníssima” ja que a través de la feina feta en les diferents sessions de treball han “crescut junts” i han après a “comunicar-se i escoltar-se” entre ells. L’espectacle d’aquest dimecres ha estat “la cirereta”, tal com l’ha qualificat Hernández, a aquesta feina prèvia. La voluntat és que la iniciativa pugui tenir continuïtat, tal com han reivindicat els joves. És més, Hernández ha recordat que aquest projecte està arribant a diferents col·lectius i que estan oberts a ampliar-los.

De la seva banda, la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, que ha estat present a l’acte juntament amb el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, i altres responsables del ministeri, ha destacat que la voluntat de l'executiu és “arribar als joves” i que aquesta “és una via, fent coses de manera diferent, ja que els resultats són molt positius”, ja que els joves han pogut expressar-se d’una manera que no troben a través de les paraules. Ha valorat el fet que els joves hagin viscut aquesta experiència, “ho hagin gaudit” i s’hagi aconseguit una “cohesió” entre ells. De fet, un cop acabada l’actuació, els joves han compartit amb el públic assistent a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany les seves vivències i han destacat que l’experiència els ha servit per expressar emocions, per treballar en equip i per compartir les vivències amb els companys.