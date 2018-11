Perdre la por a la robòtica i mentalitzar els mestres i futurs mestres que és una competència senzilla i molt educativa per a l'alumnat gràcies a la seva transversalitat. Aquest és el principal missatge que ha transmès el professor de la Universitat d'Andorra, Florenci Pla, durant la conferència que ha ofert aquest dimecres a la tarda sota el títol 'Steam i pensament computacional: nous reptes per a l'escola del segle XXI', al Centre Cultural la Llacuna d'Andorra la Vella. La xerrada estava dirigida especialment a professors, futurs professors i pares d'alumnes, i hi han assistit una quinzena de persones.

Florenci Pla ha recordat, d'entrada, que vivim en un món digital i que encara ho serà més en un futur. Tot és 'smart' (intel·ligent): smart tv, smart phone, smart city… “Potser ens falta ser conscients que ens falta l''smart people', la gent ha de ser intel·ligent, perquè si la societat és intel·ligent però l'usuari d'aquesta ciutat no ho és, entra una contraposició”, ha explicat Pla a l'ANA. D'aquí la importància de donar les competències necessàries als infants i joves d'avui, que viuran en ciutats intel·ligents, perquè es converteixin en creadors i modificadors d'aquestes ciutats. En definitiva, preparar-los per aquest món totalment digital. I aquesta és la línia del pensament computacional.

De la robòtica, Florenci Pla ha destacat que la part bona és que es tracta d'un joc i que, alhora, és molt transversal, ja que es treballen moltes matèries al mateix temps: ciències, matemàtiques, tecnologia… I com que els infants d'avui viuran en un món robotitzat, s'ha de procurar que ho coneguin des de ben petits. Pla també ha reconegut que cal formació, però ha dit que “és un món fàcil d'entrar-hi”. El que cal és sortir de la zona de confort. A més, fa uns anys enrere era impossible per a les escoles implicar-se en un projecte de robòtica, perquè demanava destinar-hi molts diners, però amb les eines d'avui en dia és més fàcil.

Una de les escoles que ja incorpora la robòtica com a matèria curricular des del curs passat és la Mossèn Albert Vives de la Seu d'Urgell. La coordinadora del projecte de robòtica del centre, Mireia Alba, també ha participat de la conferència d'aquest dimecres, organitzada per l'UdA, en tant que professora col·laboradora de la universitat. Alba ha explicat que a l'escola on treballa, la robòtica ja està implementada a tots els nivells, des dels 3 fins als 12 anys, i que aquest curs 2017-2018 ha estat el de la consolidació. La professora ha dit que l'experiència que tenen fins ara és “excel·lent” i que no pot dir-ne res negatiu.

Mireia Alba ha remarcat que els beneficis per a l'alumnat són a tots els nivells (de desenvolupament social, d'habilitats, de capacitats…) i que “és una eina molt potent”, ja que ajuda a consolidar encara més els aspectes curriculars dels nens i nenes a qui els hi agrada, però també a aquells estudiants que tenen alguna necessitat severa, i que amb la robòtica aconsegueixen coses que en una classe normal no assoleixen. A més, si s'equivoquen no passa res: es torna enrere i es rectifica. Una altra de les ensenyances. Alba també ha volgut destacar que és una motivació extra per aquells infants a qui costa concentrar-se i que poder-ho compartir després amb la resta de companys és molt bo. I una altra cosa important: si s'equivoquen no passa res.

La robòtica ja està incorporada com a matèria en el bàtxelor en Ciències de l'Educació de la Universitat d'Andorra, de manera que els futurs mestres que estudien a l'UdA surten amb la competència del pensament computacional. La conferència d'aquest dimecres ha finalitzat, precisament, amb una mostra d'experiències de robòtica educativa que han dut a terme estudiants de l'assignatura de Pensament Computacional de la universitat.