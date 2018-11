L'empresa Spai (Societat de programació i anàlisis informàtiques) és l'única del país que pot subministrar al departament de Sistemes d’Informació del Govern el 'hardware' i el 'software' i fer-ne el manteniment. De fet, el departament informàtic de l'administració funciona des de 1974 amb maquinària i programació d'IBM, però quan la multinacional va decidir deixar de prestar el servei, per reorganització interna, va nomenar Spai “'partner' oficial” d'IBM. Per aquest motiu, des del 2015, el Govern ha realitzat diverses adjudicacions directes a l'empresa, l'última per tot l'any 2018 per un import de 110.646,59 euros. La Llei de la contractació pública estableix que les adjudicacions directes, sense via concursal, només es poden fer per imports inferiors a 10.000 euros, i que s'han de demanar almenys tres pressupostos. Però la norma també preveu excepcions: l'article 46.2 f defineix els motius pels quals l'adjudicació pot ser per via directa, i la d'Spai hi encaixa. Per tot això, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha defensat les adjudicacions i ha lamentat l'ombra de sospita que s'ha llençat sobre el Govern i, concretament, sobre el líder de l'executiu, Toni Martí, que té vincles familiars directes amb Spai.

Cinca ha recordat que totes les adjudicacions a Spai estan publicades al BOPA, per tant, no hi ha hagut cap voluntat d'amagar res. Amb tot, ha avançat que el departament d'informàtica ja està preparant un dossier amb tota la documentació que es farà arribar tant al Consell General com a la Fiscalia, ja que aquest dimarts els sindicats de la Funció Pública han demanat al fiscal general que investigui si les adjudicacions incorren en delicte.

Liberals d'Andorra (Ld'A) i Socialdemocràcia i Progrés (SDP) s'han sumat a les sospites i han instat que s'aclareixi si s'ha comès alguna actuació irregular. SDP, a més, ha argumentat que l'adjudicació podria incórrer en tres delictes del codi penal: prevaricació, tràfic d'influències i malbaratament de cabals públics. Cinca ha lamentat “la clara voluntat d'enrarir l'ambient polític i de fer mal el Govern”, i ha afegit que ja s'esperaven “nous atacs, sense escrúpols”. El ministre ha advertit que “ara volen fer caure el cap de Govern, però fan mal a la seva família i altres persones”, i ha assegurat que tot el gabinet ministerial està al costat de Martí, ja que no hi ha res a amagar. “Això passa quan la política la marca el calendari electoral”, ha reflexionat.

Quant al fet que hagin estat els portaveus dels sindicats de la Funció Pública els que hagin entrat la documentació a la Fiscalia perquè investigui les adjudicacions minuts abans d'anar a la seu del Govern per informar del preavís de vaga, Cinca ha criticat que abans de denunciar res no hagin preguntat ni sol·licitat cap aclariment al departament d'informàtica del Govern, i ha considerat que “tenen molt temps”.