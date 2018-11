La iniciativa de MoraBanc per recaptar diners per a entitats solidàries del país, Targeta Solidària, ha aconseguit recollir en l'edició d'enguany un total de 141.132 euros. Malgrat que la xifra assolida en l'edició del 2017 és lleugerament inferior a la que es va aconseguir l'any passat (més de 153.000 euros), la directora general adjunta de Negoci Andorra de MoraBanc, Gisela Villagordo, s'ha mostrat molt satisfeta de “la col·laboració entre els nostres clients i l'entitat bancària perquè ambdós estem invertint en solidaritat i això és molt satisfactori”. De fet, en referència a la disminució de la xifra recaptada, Villagordo ha apuntat que “estem en èpoques difícils i la gent ha de fer els números a casa però està bé que hi hagi solidaritat malgrat això”.

Els diners recollits amb la Targeta Soliàdria s'han repartit entre les disset ONG's participants, a través d'un xec, aquest dimecres a la tarda. A l'acte de lliurament hi han participat totes les entitats per recollir els diners: Infants del Món, La Gavernera, Unicef, Càritas Andorra, AINA, Interóm Oxfam, l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, IBO-Àfrica, Mans Unides, Fundació Clara Rabassa, Cooperand, Bomosa, Carisma, Hi Arribarem, Fundació Privada Tutelar, Associació Marc GG i l'Associació de Dones d'Andorra. La que ha rebut una aportació més elevada ha estat l'escola de Meritxell, amb més de 15.000 euros, seguida de ben a prop amb una xifra molt similar però més baixa d'Unicef. L'associació de dones i Intermón són les dues entitats que tanquen la llista, amb 3.800 euros i 3.100 euros respectivament.

Des del començament del projecte, l'any 2010, la iniciativa ha aconseguit recaptar 842.571 euros. Els donatius de la Targeta Solidària els fan els clients del banc a través de donatius o arrodoniments de les compres. Per cada compra efectuada amb la targeta s'aporten els cèntims que manquen fins arrodonir l'import al dècim o a l'euro superior. El banc dobla les seves aportacions i els arrodoniments.