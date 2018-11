La proposta presentada per Saetde, en el marc del concurs públic obert pel comú d'Ordino perquè entri capital privat a l'accionariat de l'estació d'Ordino-Arcalís, “compleix tots els criteris de puntuació”, i les “condicions essencials del plec de bases al 100%”, ha assegurat aquest dimecres el migdia el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés. Ha afegit, però, que l'empresa liderada per Joan Viladomat ha incorporat una sèrie de “matisos” a la proposta inicial, que la corporació sotmetrà ara a exposició pública. Així, es donen tretze dies hàbils per si algun interessat vol “analitzar aquests matisos” o presentar una nova proposta, ha informat el cònsol.

Pel que fa a les condicions essencials que Saetde compleix amb la seva oferta, són les que el comú considera innegociables, com l'aportació inicial de tres milions d'euros, que el privat passi a tenir el 74% de les accions, la concessió per a 50 anys o que se segueixi el que dicta el pla director de l'estació. Saetde també ha pogut demostrar la seva “solvència tècnica”. I pel que fa al que ha afegit Saetde, està relacionat amb aspectes tècnics de la concessió, “matisant de quina manera es faria el rescat” en cas que el comú vulgués rescatar la societat de Secnoa. També proposen que el nou telecabina de la Coma passi a assumir entre 1.400 i 1.600 persones per hora i no 1.600 (la proposta inicial), per reduir el cost del telecabina i destinar aquests diners per a inversions en restauració de cara a la propera temporada, ha explicat Mortes. Saetde també demana que l'ús de la marca Arcalís no sigui del comú ordinenc sinó de Secnoa.

Amb tot, i si expiren aquests tretze dies hàbils sense cap al·legació, Mortés confia signar el contracte amb Saetde aquest mateix mes de març, perquè pugui començar a treballar amb la vista posada a la propera temporada. El cònsol ha reiterat que la idea és que no canviï res amb Vallnord ni amb els treballadors d'Arcalís. Sí que hi hauria sinergies amb treballadors de Saetde però “sense acomiadaments” a l'estació ordinenca, ha garantit. El cònsol ha reiterat que aquest acord és beneficiós pel país i especialment pels ordinencs, ja que ara el comú tindrà més capital per invertir a la parròquia.

Qui no presentarà al·legacions a la proposta de Saetde serà Mountain Peak Developments, empresa amb qui havia negociat l'oposició liberal. La consellera de la minoria, Sandra Tudó, ha informat que l'empresa no té interès amb la fórmula escollida pel comú per modificar la societat de Secnoa.

De fet l'oposició ha donat en tot moment, al consell de comú celebrat aquest dimecres al migdia, el suport a la majoria per tirar endavant tot el procés perquè Secnoa passi a tenir majoria d'una empresa privada.