Dues mares han denunciat davant la policia de Washington, Estats Units, que les seves filles han patit un tracte estrany i polèmic en el centre de guarderia que freqüenten.

Les celles dels nens, de tan sols dos anys, han estat depilades durant la seva estada al centre. Així ho reflecteix Alyssa Salgado, una de les mares. "Quan vaig recollir a la meva filla ahir al col·legi em vaig adonar que tenia alguna cosa vermella entre les celles" , afirma Salgado afegint que va cridar insistentment al centre a la recerca d'una explicacions .

No obstant això, la jove mare de 19 anys tan sols va rebre excuses, mentides i rialles per part del director. "No hi ha dret que passi això; ells no poden tocar a la meva filla així" , comentava enfadada a Facebook.

Segons indica Daily Mail, una segona mare -Glenda Maria Creu- ha denunciat els mateixos fets, en la mateixa escola ia través de la mateixa plataforma.

els seus missatges han estat compartits en més de 2.000 ocasions, però de moment el centre no ha assumit responsabilitats .