Sant Julià de Lòria dona aquest dimecres el tret de sortida a la programació de Carnaval 2018, que s'allargarà fins al dijous, 15 de febrer. Tallers de disfresses i maquillatge, la cercavila de les escoles, la gran rua de carrosses i comparses, la penjada i despenjada del carnestoltes i les 'bibliovacances', són algunes de les principals activitats que hi haurà, durant aquests dies, a la parròquia laurediana.

A Sant Julià de Lòria, a banda de celebrar el carnestoltes i parodiar diferents personalitats, “mantenim viva la tradició d'uns personatges, que van sorgir alguns d'ells ja fa 30 anys”, ha explicat la cap de Cultura del comú lauredià, Elisenda Palomares, durant la roda de premsa de presentació de les activitats. Es tracta de quatre grups: els porrers (format per infants menors de 10 anys i adults), els ninotaires (format per nens i nenes de 10 a 12 anys), els dimonis (aplega infants de 13 a 15 anys) i els bruixots (joves a partir de 16 anys). Dos d'aquests, ninotaires i bruixots, celebren enguany el 30è aniversari. I quant als porrers, tot i ser força novells perquè es van crear el 2013, Palomares ha recordat que “són un personatge centenari del carnaval tradicional de Sant Julià”, a qui l'Esbart Laurèdia va voler commemorar i donar vida quan va celebrar els 50 anys. Des de llavors, aquesta comparsa ha sortit cada any per carnaval. Les inscripcions per participar en algun d'aquests quatre grups de disfresses tradicionals lauredianes es poden fer fins aquest dijous, 8 de febrer.

Les activitats del carnaval a Sant Julià de Lòria arrenquen aquest dimecres a la tarda amb dos tallers organitzats per l'Escola d'Art del Centre cultural i de congressos lauredià, un de confecció del carnestoltes a les 17.30 hores i un de maquillatge de fantasia i carnaval a les 19.30 hores. A les 17.15 hores també hi haurà la trobada de ninotaires, dimonis i bruixots que, com amfitrions de la festa de Sant Julià, es preparen per aquests dies de gresca i xerinola. De fet, són els encarregats d'encapçalar la cercavila i els que participen activament a la gimcana.

El matí de divendres, 9 de febrer, se celebrarà la cercavila amb les escoles pels carrers de la parròquia, acompanyats de la xaranga Diga'ls-hi Inquiets, amb un fi de festa a la plaça de la Germandat. Elisenda Palomares ha dit que busquen que sigui “molt festiu, molt musical i molt alegre” perquè els nens i nenes de Sant Julià de Lòria puguin lluir les disfresses que preparen a l'escola.

El cap de setmana és quan hi haurà el principal gruix d'activitats carnavalesques. El dissabte, 10 de febrer, a les 17 hores, es durà a terme la gimcana infantil i juvenil, organitzada per l'Agrupament Escolta i Guia Lauredià, a la plaça de la Germandat. Tot seguit, a les 19 hores, hi haurà el tradicional pregó d'obertura i penjada del carnestoltes, amenitzat per la batucada Toca-te'ls.

Diumenge és el gran dia, amb la gran rua i el concurs de carrosses i comparses, que començarà a les 18.30 hores. S'espera que hi participin prop d'una desena de grups. Els participants desfilaran des de la plaça Francesc Cairat, passant per l'avinguda Verge de Canòlich, l'avinguda Rocafort, les Arades, i de nou l'avinguda Verge de Canòlich fins a la plaça de la Germandat. Hi ha premis econòmics per a les tres millors carrosses, les tres millors comparses i un premi especial lauredià. Les inscripcions es poden fer fins el dia abans. El jurat estarà format per membres del grup dels bruixots, que col·laboren en l'organització, i gent del poble que vagi a veure la rua, a qui se'ls hi demanarà, al mateix moment, si volen formar part del jurat. Una botifarrada popular, l'actuació de la batucada Toca-te'ls i el ball de disfresses amb el grup Doble Cara acabaran d'amenitzar la festa ja entrat el vespre, que s'acabarà amb l'entrega de premis.

El dilluns, 12 de febrer, les activitats es concentren a la tarda. Arrencaran a les 16 hores amb el concurs de botifarra de cartes per a totes les edats, al Centre cultural i de congressos lauredià. Una hora més tard, a la plaça de la Germandat, hi haurà l'espectacle d'animació infantil 'Quina ballaruca', amb la companyia La Cremallera. I finalment, a les 19 hores, despenjada, testament i cremada del carnestoltes per cloure el carnaval.

A diferència d'altres anys, que coincidint amb el carnaval se celebrava 'La ruta de la tapa', enguany, com que l'activitat celebra 10 anys, s'ha decidit traslladar-la al mes de maig, quan faci més bon temps i per poder potenciar activitats a l'aire lliure.

15 anys de les 'bibliovacances' de carnaval

Per completar les activitats carnavalesques a Sant Julià de Lòria, la biblioteca comunal universitària organitza, un any més, les 'bibliovacances' de carnaval, que arriba a la quinzena edició aquest 2018. L'objectiu, segons ha recordat la responsable de l'equipament, Elisabeth Gil, és “apropar la biblioteca als infants i joves de la parròquia; potenciar l'ús dels recursos de què disposa la biblioteca; potenciar la lectura infantil i juvenil, i potenciar la creativitat en alguna disciplina artística cultural, relacionada amb el món de la literatura”.

Les tres propostes seran els dies 13, 14 i 15 de febrer i totes començaran a les 17 hores. El dimarts es farà un taller de creació d'una màscara de carnaval, el dimecres hi haurà l'espectacle de clown, màgia i circ 'Circkruskus', a càrrec de Ruskus Patruskus, i a l'últim, el dijous, un altre taller de creació on els infants que hi participin crearan un ratolí de biblioteca. Sobre el contacontes, Gil ha dit que serà “una sessió molt festiva i dinàmica, que enllaça molt bé amb l'alegria d'aquests dies”. Les activitats estan dirigides a nens i nenes de 3 a 10 anys i són gratuïtes. Les places, però, són limitades i per això cal inscripció prèvia a la biblioteca.