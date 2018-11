El comú de Sant Julià de Lòria ha destinat, un any més, part de la recaptació de la cursa Sant Silvestre a finalitats solidàries. Per aquest motiu, aquest dimecres al matí, el conseller d’Esports, Pere Pràxedes, ha lliurat a representants de Càritas parroquial un xec per un import de 1.250,50 euros. La mateixa quantitat es destinarà a l’última edició de La Marató de TV3.

Pràxedes ha posat en relleu que “el comú vol tornar a fer costat a les entitats que treballen ajudant els altres” i ha recordat que, en la mateixa línia, el Centre Esportiu impulsa cada Nadal la campanya de recollida d’aliments 'Esport solidari'.

Per la seva banda, la coordinadora dels voluntaris de Càritas parroquial, Marina Besolí, ha explicat que els diners serviran per cobrir les necessitats diàries de l’entitat: subvenció de les despeses mèdiques, d’activitats infantils o de serveis com ara la llum o bé per la compra d’aliments, entre d’altres.