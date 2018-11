Ornitho.ad, la web sobre observacions de biodiversitat a Andorra del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya (Cenma) de l’Institut d’Estudis Andorrans, ha incrementat durant el 2017 un 14% el nombre d’observacions respecte de l’any anterior. Des del Cenma es fa una valoració positiva del funcionament i l’acollida que està tenint l’aplicació, ja que, a part d’augmentar lleugerament el nombre d’observacions, també han crescut al voltant d’un 20% la xifra d’usuaris, fet que mostra “la consolidació i creixement del portal”. No obstant això, consideren que encara cal donar-li un impuls perquè sigui més coneguda tant entre la ciutadania del país com entre els visitants. El portal ja aglutina un total de 7.000 observacions.

De fet, des del Cenma recorden que aquest portal es basa en la participació ciutadana, perquè hi hagi intercanvi d’informació sobre observacions de fauna en l’àmbit andorrà, com per exemple ocells, mamífers, amfibis, rèptils o papallones. A més, enguany s’ha incorporat el grup de les orquídies amb l'esperança que en el futur desperti “l’interès de molts botànics”. Amb aquesta incorporació, de fet, s'obre la porta a la flora al que tradicionalment ha estat un portal d’observació faunística. De fet, cal destacar que els ocells i les papallones diürnes concentren el major volum d’observacions, amb un 55% i un 41% respectivament.

Actualment, deu països europeus disposen de portals Ornitho, que estan coordinats entre si per treballar conjuntament en les línies estratègiques de funcionament d’aquesta eina i les aplicacions que se’n deriven. En aquest sentit cal destacar l’exemple del projecte europeu 'EuroBirdPortal', que importa les observacions d’ocells fetes col·lectivament al llarg dels anys i les compara amb dades de temperatura, o altres variables al llarg de l’any i permet, per exemple, veure la migració de les espècies a través del continent. Un altre bon exemple de productes derivats d’Ornitho és l’aplicació per a mòbils NaturaList, que facilita la consulta i introducció de dades fins i tot sense connexió d’internet.

La web és una iniciativa del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya de l’Institut d’Estudis Andorrans amb la col·laboració del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i de l'Institut Català d'Ornitologia.