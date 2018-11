Andorra reunirà els dies 20 i 21 de març grans experts en el sector comercial de la venda al detall. Han confirmat la seva presència Carlos Cuffí, Aleix Valls, Albert Castelltort, Francesca Danzi, Itziar Cacho i Jaume Portell, que participaran a les jornades 'Experiències de client úniques en l'era digital-Mobile World Congress'. La primera part de les jornades tindrà lloc a Barcelona el 27 de febrer i els inscrits disposaran d'una acreditació de quatre dies per visitar el saló.

La temàtica a Andorra se centrarà en els nous models de relació entre els diversos actors i la creació de nous ecosistemes, com optimitzar els processos interns en el negoci per guanyar en agilitat i els casos d'èxit per obtenir exemples clars i traçar línies d'actuació en el sector. Presentaran els seus casos Francesca Danzi, Itziar Cacho i Jaume Portell. Danzi és exdirectora global de Retail Experience de Burberry, Cacho és la directora general de Pangea Travel Store i Jaume Portell és el CEO de Beabloo.

Entre els ponents cal destacar Carlos Cuffí, Aleix Valls i Albert Castelltort. Cuffí és director del Programa de Transformació Digital GoingDigital de Mobile World Capital Barcelona, una iniciativa que treballa per a impulsar la transformació mòbil i digital de la societat a nivell global des de Barcelona. Es va incorporar al Mobile World Capital el 2013 com a gerent de l'Smart Living Programme i, tres anys després, va passar a dirigir el programa de transformació Digital. Prèviament, havia desenvolupat la carrera professional com a mànager en importants firmes del sector com Deloitte i Accenture. Enginyer en telecomunicacions per la UPC i MBA per ESADE, Carlos Cuffí s'ha format també en el MIP-Politecnico di Milano i en la Peking University, reforçant una perspectiva més global del procés de transformació digital A GoingDigital aporta la seva àmplia visió sobre transformació digital i la seva influència present i futura en la societat.

Aleix Valls és CEO i cofundador en Liquid Co. Abans d'asumir aquest càrrec, va ser director general de la plataforma de negocis per a empreses emergents del sector digital 4YFN i director general de Mobile World Capital Barcelona fins al juny del 2017. Llicenciat en matemàtiques i en enginyeria civil i doctor en mecànica de fluids i amb més de quinze anys d'experiència professional, es va unir al projecte del Mobile World Capital Barcelona el 2012, quan va assumir el càrrec de director d'Emprenedoria i Innovació. Tres anys després, va passar a ser el director general de l'MWC Barcelona, combinant aquesta tasca amb la seva activitat a 4YFN.

Prèviament, Valls va desenvolupar la trajectòria professional en el sector de la consultoria estratègica, en grans firmes com Accenture i The NODE Company. En el camp de l'enginyeria, va ser investigador del CIMNE i hi va col·laborar en el desenvolupament de projectes relacionats amb l'aeronàutica. A GoingDigital aporta la seva dilatada experiència en el desenvolupament d'iniciatives capaces d'afavorir la transformació digital.

Albert Castelltort és consultor expert en Estratègia i Gestió de la Innovació i col·labora amb Mobile World Capital Barcelona. La seva formació multidisciplinària li ha permès oferir serveis de consultoria en recerca i innovació corporativa a clients com VW-Audi, Danone, CaixaBank, Puig o Novartis, per mitjà de partners amb els quals col·labora habitualment, com IESE Business School, Imagine Creativity Center, Roca Salvatella i Match Maker Ventures. Llicenciat amb Honors pel London College of Communication, va ser escollit per l'escola de negoci EADA per seguir durant un any el programa IMAGINE Silicon Valley. A més, els seus estudis d'interpretació a la New York Film Academy afavoreixen, sens dubte, la seva capacitat d'oratòria, que fa valer en les conferències i 'workshops' que habitualment imparteix. A GoingDigital ofereix la seva experiència i el seu coneixement en innovació i transformació digital d'organitzacions.

Les jornades estan organitzades per Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb la Cambra de Comerç d'Andorra, i amb el patrocini d'Andorra Telecom, Actua i Golden Tulip Andorra Fènix.