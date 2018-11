Un individu ha estat arrestat per la policia de Westminster, Califòrnia (EUA), després de topar amb el seu vehicle de manera aparatosa contra una caseta d'obra. Cesar Castro Rodriguez, de 31 anys, va encastar el seu Lamborghini Gallardo -valorat en més de 200.000 euros- en estat d'embriaguesa. Per sort, cap dels passatgers va patir danys ni ferides.

Rodriguez, que viatjava acompanyat per un home de 25 anys segons informa el Daily Mail, va ser trobat per la policia mentre buscava al seu acompanyant . Espantat, aquest va sortir corrent i va abandonar l'escena per tornar a casa, on va ser trobat dues hores després.

A causa de l'escassa altura del cotxe -i segons mostren les fotos- el mateix es va introduir de forma total sota de la caseta d'obra, sent un miracle que no s'ocasiona cap dany. La policia va haver de tallar la caseta per treure el cotxe sinistrat.