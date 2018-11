La borsa està visquent una setmana complicada. Wall Street va patir un dilluns negre i el contagi a Àsia i a Europa va ser inevitable. Però malgrat l'allau d'ordres de venda la situació no és la d'un crac o d'un pànic financer. La culpa és d'uns nous jugadors de borsa que estan assolint un gran protagonisme: els robots. Són unes màquines intel·ligents programades amb uns complexos algoritmes que donen ordres massives, aquesta setmana de venda, quan es compleixen algunes de les premisses dels seus programes.

És el que s'anomena el 'trading algorítmic'. Els especialistes introdueixen una sèrie de dades a l'ordinador perquè els algoritmes analitzin de manera instantània quin és el millor moment per a comprar o per a vendre. És la tecnologia SOR, que prové del seu nom en anglès Smart Order Router, la tramesa intel·ligent d'ordres. L'empresa de borsa Finamex explica a la seva pàgina web que els esmentats algoritmes “són capaços d'escoltar, analitzar i entendre gran quantitat d'informació i poden automàticament i a gran velocitat respondre a esdeveniments borsaris en temps real”.

Amb tota aquesta informació es pot comprendre perfectament el que va passar dilluns amb el Dow Jones que es va deixar un 4,6%, el Nasdaq que va perdre els 7.000 punts i el S&P 500. La setmana passada es va difondre als Estats Units una dada de creació d'ocupació molt més alta de l'esperat. Molts algoritmes estaven programats per vendre quan es fes pública la dada. Així es van desfermar les ordres de venda. Quan el S&P, el principal índex borsari dels Estats Units, va perdre els 500 punts va ser la bogeria. Aleshores es van començar a activar les anomenades 'stop loss' que són alertes que tenen els inversors, els humans de carn i os, per avisar-los quan han de deixar de vendre per no perdre massa, i es va produir una mena de tempesta perfecta.

L'alta dada d'ocupació ha despertat l'interès dels robots per poder recollir els elevats beneficis aconseguits durant els darrers mesos del 2017. El que pot passar a partir d'ara és que si pugen els tipus d'interès de la deuda pública, i ho fan més aviat del que es preveu, és probable que molts inversors optin per treure diners de la borsa i buscar la rendibilitat en la deuda pública, molt més segura i allunyada dels ensurts de la borsa. I sobretot gestionada per persones. Aquí encara no han arribat els robots.