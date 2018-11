El comú d’Andorra la Vella ha obert aquest dimecres el termini per presentar candidatura a una de les 49 places d’informador turístic per als mesos de juliol i agost. Segons informa la corporació, els llocs de treball estan adreçats als joves residents a la parròquia que vulguin donar-la a conèixer als turistes i atendre les seves necessitats.

Entre les gairebé cinquanta places d’eventuals disponibles, 14 més que l’any passat, n’hi ha de diferent tipologia. 36 són per exercir d’informadors de carrer i l’edat exigida per participar al concurs és dels 16 als 20 anys (cal que s’hagin complert els 16 anys abans de la data d’inici de la contractació). També hi ha un parell de places de responsables de grup, adreçades a joves d’entre 20 i 30 anys (s’han d’haver complert els 20 anys abans de la data d’inici de la contractació); 10 més d’informadors-guies turístics per a les oficines de turisme de la parròquia i una més per fer d’informador-guia turístic de muntanya (en aquests darrers dos casos l’edat dels sol·licitants ha d’oscil·lar entre els 18 i els 30 anys i, també, s’ha d’acreditar haver complert la majoria d’edat abans de l’inici de la contractació).

Les sol·licituds s’han d’adreçar al departament de Recursos Humans del comú abans de l’1 de març a les 15 hores. Tota la informació relativa als edictes està disponible a www.andorralavella.ad.

La figura de l’informador turístic es va recuperar l’estiu passat després d’anys sense convocar places per als joves amb el doble objectiu de donar-los una primera oportunitat de feina, ja que per a molts dels participants aquesta suposa la seva primera immersió al món laboral, i d’oferir un cop de mà als visitants d’Andorra la Vella que necessitin informació.

A banda de promocionar la parròquia i prestar ajuda als turistes, els joves també s’encarreguen de fer enquestes entre els visitants per recollir la seva visió del país i la parròquia i conèixer quins punts cal millorar.