El Comitè d’Andorra d’Unicef informa que la recaptació obtinguda la liquidació dels Encants durant la setmana passada (del 29 de gener al 2 de febrer) ha estat de 4.255,25 euros. Aquestes donacions es destinen al projecte que Unicef té a la República del Congo per millorar l’accés als serveis basics (educació, salut, registre de naixements,…) a les poblacions autòctones, aquí coneguts com a pigmeus.

Unicef vol agrair a les moltes persones i empreses que han col·laborat durant l’any passat en els Encants, donant material tant nou com de segona mà per vendre o bé comprant els dies en què han estat oberts en alguna de les seves edicions. Els productes que no s’han venut es donaran en els propers dies a altres ONG que tenen mercats solidaris o beneficiaris que els puguin utilitzar, com ara Inner Wheels, Carisma i Càritas.

Durant aquest 2018, es mantindran les edicions d’estiu i hivern (al maig i al novembre, amb dates definitives a confirmar properament) dels Encants Vintage (mercat solidari de dos dies amb roba i complements de primeres marques a ‘low cost’) i es començarà a treballar en la renovació del format dels Encants tradicionals.

La directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, considera que “els temps han canviat des de la primera edició dels Encants ara ja fa una quinzena d’anys i ens hem d’adaptar. Actualment ja hi ha més botigues de segona mà a Andorra, solidàries i no solidàries, més botigues ‘outlet’ i també venda directa entre particulars a través d’aplicacions mòbils i això afecta directament els nostres Encants”. Alberch afirma que “la nostra intenció és fer evolucionar els Encants i des de ja, ens hem posat a treballar per fer-ho i que tornin renovats cap a la mateixa època de l’any”.