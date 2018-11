Estrenem a exclusiva 'I like it!' , primer avançament del que serà el nou EP de The Royal Flash .

Tant el tema com el videoclip, protagonitzat per Nacho Álvaro -periodista, presentador a Radio 3 i DJ-, mostren la preocupació del grup per com afrontem les relacions a dia d'avui , banalitzades causa de l'ús de dispositius electrònics i xarxes socials.

'i like it! ' és el single de presentació del que serà el nou EP de la formació madrilenya. Gravat en els estudis Alamo Shock costat de Guille Mostaza , el treball veurà la llum el proper mes de setembre .

Explosivitat i energia < / b> segueixen sent dos trets distintius per a ells. Amb prou feines vint anys, The Royal Flash -Miguel Ángel Marshall, Jaume Iniesta, Israel Garaballú (Slinky) i Ray Lewins – afronten el seu futur més immediat amb diversos projectes per desvetllar i il·lusió. El proper 3 de març actuaran a Madrid i durant els propers mesos recorreran les principals ciutats de la Península.