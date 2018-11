El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat, a preguntes dels mitjans de comunicació sobre la vaga indefinida convocada pels sindicats de l'administració general, que des de l'executiu es respecta “el dret legítim” a exercir aquesta vaga tot i que ha posat en relleu que aquest dret té un límit que és “el respecte a uns serveis mínims” que s'hauran de “consensuar” ja que no podran ser imposats de “manera unilateral” per cap de les dues parts (Govern o treballadors) i ha afegit que “evidentment l'exercici del dret de vaga a Andorra com a qualsevol país del món no suposa una prestació retribuïda”.

Espot ha posat en relleu que el dret a vaga està reconegut per la Constitució i que tot i que no s'ha fet un desenvolupament legal fins ara “es pot exercir plenament” i, en aquest sentit, ha recordat el desenvolupament que es fa a través de les proposicions de lleis laborals que ha impulsat Demòcrates per Andorra i que es troben a tràmit parlamentari.

Qüestionat sobre les actuacions impulsades des dels sindicats i entre les quals hi ha que aquest dimarts mateix hagin posat en coneixement de la Fiscalia General una adjudicació realitzada pel Govern a una empresa de manteniment de programari i equipament informàtic per via directa, sense concurs públic, ja que sospiten que infringeix la Llei de contractació pública, Espot ha destacat que no volia incidir “en el conflicte i l'escalada de despropòsits” i s'ha limitat a dir que li sembla que és una actuació “no pròpia de l'activitat sindical”.