Amb l’objectiu de reflexionar i fer difusió de la mediació, el ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha celebrat aquest dimarts al vespre un acte titulat ‘La mediació com a estratègia de prevenció en la resolució de conflictes’ que ha servit per celebrar el Dia internacional de la mediació que es va commemorar el 21 de gener. L’acte ha estat inaugurat pel ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, que ha manifestat que un dels passos importants per impulsar la mediació ha estat crear el marc normatiu que ara es troba a tràmit parlamentari i, perquè aquesta eina acabi tenint èxit, creu que “cal conscienciar la ciutadania i modificar la cultura molt pròpia del nostre país en què quan hi ha un determinat conflicte es tendeix a la judicialització”. D’aquesta manera ha insisitit en el fet que és important que la gent vegi els beneficis de la mediació, no només per al mateix sistema judicial, sinó per a les persones que tenen un conflicte, ja que ha conclòs que les solucions que deriven d'aquesta via “són molt més acceptades i tenen una major perdurabilitat en el temps”. Ha remarcat que, precisament en aquesta conscienciació, s’emmarca l’acte que s'ha dut a terme aquest dimarts.

Espot ha recordat que la llei de la mediació que el Govern va aprovar fa uns mesos suposa un punt més en el procés de reforma de l’administració de justícia en el qual representa “un puntal” el foment dels mecanismes de resolució alternatius de conflictes, ja que permeten “descongestionar” els òrgans jurisdiccionals. També ha destacat que quan aquesta llei sigui aprovada pel Consell General se’n derivarà la creació d’un registre de mediadors, que hauran de complir uns requisits, com una formació específica, i que d’aquesta manera els ciutadans podran saber que tenen al seu abast aquests professionals de la mediació.

L’acte ha comptat amb tres ponències ‘Àmbits de prevenció i mediació’, a càrrec de l’advocat i mediador Antoni Vidal; ‘La mediació al Principat d’Andorra’, a càrrec del politòleg i mediador, Ramon Tena; i ‘Servei d’atenció i mediació prop de l’administració de justícia’, que han pronunciat la psicòloga clínica i mediadora, Eva Bosch, i la tècnica d’atenció social i mediadora, Loli Terrón. Vidal ha destacat que en un termini de tres o quatre anys les normatives que s’estan impulsant serviran per afiançar la mediació com una via “còmoda, fàcil i accessible” i d’aquesta manera la gent l’agafarà “com a alternativa real” per a la resolució de conflictes, ja que amb “la mediació el final és més feliç” que amb els processos judicials. Perquè això sigui possible, però, creu que és clau el paper de les institucions, dels mateixos advocats i de la ciutadania, perquè vegi “que el conflicte no s'acaba amb el procés judicial, sinó que el que fa és continuar”. Tena ha destacat la importància de la llei per afiançar la mediació i facilitar que s’implementi ja que ha remarcat que “donarà legitimitat al mediador”, i ha emfasitzat el fet que es reguli la mediació judicial, de tal manera que un batlle podrà proposar aquesta via. A l’últim, Bosch ha posat en relleu l’increment que ha experimentat els darrers anys el Servei d’atenció i mediació prop de l’administració de justícia i ha conclòs que, per l’experiència que tenen, veuen que una de les qüestions clau perquè la gent opti per aquest mecanisme de resolució “són les persones que recomanen el servei” un cop n’han fet ús.