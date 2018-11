Les dades econòmiques del 2017 demostren que l'economia andorrana va bé. Així ho ha explicat aquest dimarts el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, qui ha destacat el capítol de la inversió estrangera que, segons les previsions, tancarà l'any amb 80 milions d'euros. Fins al mes d'octubre s'havien formalitzat 478 inversions, s'han mantingut les que procedeixen de França i han disminuït les espanyoles. Aquest àmbit suposa un 2,7 d'equivalència del Producte Interior Brut (PIB).

Pel que fa a les dades de treball, durant el 2017 s'han ofertat 1.452 llocs de feina i hi hagut 378 demandants al Servei d'Ocupació. L'atur, segons l'Enquesta de Població Activa, és de l'1,7% pel 4% del 2016 i molt per sota del màxim històric que es va produir l'any 2012 (6,1%). El percentatge agafa encara més relleu si es compara amb el d'Espanya (17,3%) i el de França (9,4%) i s'acosta al de països com el Japó (2,9%). Augmenta el número d'assalariats, la massa salarial i el salari mitjà, així com les importacions que, amb 1.300 milions d'euros, se situen al nivell de l'any 2008. Les exportacions també recuperen terreny a nivells dels anys 2007 i 2008. Creixen el nombre d'establiments, i especialment el d'entrada de vehicles i el de visitants, que superen els vuit milions, dividits en els cinc milions d'excursionistes i els tres de turistes. A nivell de rànquings, Andorra ocupa el setè lloc mundial en qualitat de vida, el sisè en efectivitat governamental i el primer en qualitat de salut, segons un estudi de la revista The Lancet.

Gilbert Saboya s'ha referit també a la possibilitat que, finalment, no vingui l'Institut Baselga, tot dient que “no s'ha descartat cap iniciativa”. El ministre veu compatible la convivència d'empreses privades amb el sistema de sanitat públic.