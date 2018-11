El ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, considera que la vaga anunciada pels sindicats de la Funció Pública, més enllà del fet que no hi hagi una regulació al respecte, no pot ser remunerada. “No sé si es necessiten regulacions o no, però el sentit comú em fa pensar que una vaga no pot ser remunerada”, ha assegurat. D'aquesta manera ha respost als representants dels treballadors, que consideren que no se'ls pot descomptar el sou perquè no hi ha cap document que ho indiqui. Saboya ha avançat que el Govern ha demanat uns dictàmens jurídics sobre la qüestió, però que en qualsevol cas ell veu molt difícil que els dies puguin ser remunerats.

D'altra banda, el ministre d'Economia ha dit que el Govern continua obert al diàleg, però que és evident que hi ha uns punts de confrontació i que, per tant, “diàleg no vol dir sí a tot”.

Pel que fa als serveis mínims, ha demanat un “diàleg des de la responsabilitat”, per tal que la vaga “prengui en consideració el servei que els ciutadans necessiten”. En aquest sentit, ha afegit que “ningú està pensant en prohibir vagues, però cal que qui excercixi aquest dret ho faci amb responsabilitat”. Així, confia que la vaga afecti el mínim possible els administrats i alhora preservi el seu dret a exercir-la, “dins d'un marc que, encara que no estigui regulat, sigui suficientment equilibrat”.