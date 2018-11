El Govern té gairebé enllestit un reglament que endurirà els controls per donar “més seguretat als ciutadans i els turistes” i evitar que hi hagi contagis de legionel·la. Així ho han explicat els cònsols majors d’Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, Trini Marín i Josep Miquel Vila. D’aquesta manera, tal com ha destacat Vila, aquest reglament suposarà que els comuns i també altres actors implicats en els controls de les possibles fonts de legionel·la hagin de fer més esforços. Ha concretat que la nova normativa actualitza l’actual, seguint les recomanacions de l’OMS i, per tant, suposarà un major “rigor” en els controls que s’hagin d’efectuar.

El cònsol major lauredià ha recordat que ara com ara ja es fan controls per part dels tècnics dels comuns, com per exemple a les piscines, a través del seguiment d’un seguit de protocols. Ha remarcat que les noves exigències afectaran no només els comuns sinó també altres actors com ara empreses privades. I ha destacat, en aquest sentit, que els comuns s’han posat a disposició del Govern per col·laborar en l’aplicació d’aquesta nova norma.

Aquesta col·laboració també és la que han ofert els comuns a l’executiu per a la implantació del certificat digital, que ha de facilitar el fet que cada vegada sigui menys necessari que l’administrat es desplaci fins al Govern o els comuns a fer els seus tràmits. Des de les corporacions es vol facilitar que els ciutadans puguin rebre aquest certificat digital quan es posi en marxa i, per aquest motiu, una de les mesures que s’impulsaran serà la formació del personal perquè “puguin facilitar la integració en aquest marc”, tal com ha comentat Vila. Això anirà acompanyat, segons el cònsol major lauredià, de modificacions en el codi de l’administració, que s’haurà d’adaptar als nous processos.

Els comuns també s’han mostrat col·laboradors amb el Govern per a l’impuls d’una aplicació que serveixi per saber quines places d’aparcament públic estan lliures a les diferents parròquies. Els diferents comuns hauran de donar informació sobre els corresponents aparcaments perquè aquesta eina pugui funcionar.